Bologna, cosa aspettarsi dal match contro l’Inter?

Nuovo anno e, si spera, vecchio Bologna. Domani sera è di nuovo tempo di Serie A, ed è, per i Rossoblù, di nuovo tempo di una partita che, negli ultimi anni, ha lasciato quasi solo sorrisi. L’ultimo, come tutti sappiamo, un paio di settimane fa. Il posticipo domenicale della 18esima giornata di Serie A, a San Siro, è Inter-Bologna.

La capolista di questo campionato contro la squadra che nelle ultime stagione è stata un po’ la sua “bestia nera”. Un Bologna che, però, nelle ultime settimane ha mostrato i segni della fatiche, e ha assolutamente bisogno di una buona prestazione. Alla Scala del Calcio, però, sarà tutto fuorché scontato. Cosa aspettarsi dal match?

Inter-Bologna, oltre i propri limiti

Ognuno ha i suoi. Quelli del Bologna possono essere fisici, ma, probabilmente, quelli dell’Inter arrivano tutti dalla testa. Proprio per il passato recente negli incontri con i Rossoblù: tra il 2022 e il 2025, i nerazzurri hanno lasciato punti decisivi per lo Scudetto proprio negli scontri contro i felsinei. Per non parlare delle eliminazioni in Coppa Italia nel 2023 e nella semifinale di Supercoppa un paio di settimane fa. Chivu in primis da di dover andare oltre.

Oltre, proprio come deve fare il Bologna. Non oltre all’avversario, contro il quale la squadra oggi di Vincenzo Italiano sembra dare sempre quel qualcosa in più, avere sempre la chiave giusta per uscire senza graffi. Stavolta, oltre i propri limiti fisici, perché sono le fatiche e gli infortuni ad aver limitato il Bologna da un mese a questa parte. L’ultima volta solo una settimana fa, contro il Sassuolo. Ora, però, servono prestazioni e punti per rimanere sul treno giusto, e serve anche a San Siro.

Quando meno te lo aspetti…

…puoi ritrovarti. Perché se in Inter-Bologna, in quel di San Siro, il risultato dovesse pendere verso i nerazzurri, non ci sarebbe nulla di strano. Chi non può perdere in casa della capolista, la squadra probabilmente più forte nelle ultime stagioni? Ecco, proprio in queste situazioni, più e più volte, il Bologna ha dimostrato di poter dare il meglio di sé. E, in fondo, può farlo anche questa volta. Perché è necessario accendere la lampadina giusta per ritrovarsi, e di solito quando il Bologna vede l’Inter, ultimamente ha sempre trovato l’interruttore.

