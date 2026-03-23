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Italia-Irlanda del Nord: dove vederla in tv e le probabili formazioni
Sfida decisiva per gli Azzurri di Gattuso: contro gli irlandesi, la nostra Nazionale si gioca l’accesso all’ultimo atto dei playoff per tornare al Mondiale 2026 dopo 12 anni di assenza.
Gara importantissima per la Nazionale di calcio dell’Italia e per tutto il movimento calcistico italiano. Contro l’Irlanda del Nord, l’Italia del CT Gennaro Gattuso si gioca il primo atto dell’ultima speranza per qualificarsi al Mondiale 2026.
Ecco tutte le informazioni utili verso l’importante sfida della squadra azzurra. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Italia e Irlanda del Nord.
Italia-Irlanda del Nord: data, orario, luogo e dove vederla
- Competizione: semifinale playoff Mondiale 2026;
- Partita: Italia-Irlanda del Nord;
- Data: giovedì 26 marzo 2026;
- Orario: 20:45;
- Luogo: New Balance Arena, Bergamo;
- Canale TV: RaiUno;
- Piattaforma streaming: RaiPlay.
Le probabili formazioni
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Allenatore: Michael O’Neill.
A che punto siamo?
Arrivata seconda nel girone di qualificazione, per l’Italia del CT Gennaro Gattuso è arrivato infine il momento di provare ad accedere alla fase finale del Mondiale 2026. Un risultato che per la Nazionale del nostro Paese manca addirittura dal 2014, quando gli Azzurri giocarono la fase finale in Brasile, uscendo ai gironi.
Il percorso verso questa manifestazione per la Nazionale allenata dal CT Gennaro Gattuso è stato accidentato. Basti pensare che i primi incontri del girone l’Italia li aveva invece giocati sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Ora l’occasione di rimediare al secondo posto dietro la Norvegia attraverso i playoff.
Giovedì, contro l’Irlanda del Nord, il primo atto. In gara secca a Bergamo, la Nazionale dovrà vincere per meritarsi la gara decisiva, impresa non riuscita all’Italia di Mancini nel 2022 (sconfitta dalla Macedonia del Nord). Poi, in caso di successo, Gattuso & co. si giocheranno la finale con la vincente dell’altra “semifinale” tra Galles e Bosnia Herzegovina. In quel caso la sfida secca di finale gli Azzurri la giocheranno in casa dell’avversario.
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