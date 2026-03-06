Italiano & Bologna ai titoli di coda?

La notizia del giorno, da prendere con le pinze, proviene da Tuttosport: Italiano sarebbe il candidato numero uno per sedersi e guidare la panchina del Napoli o del Milan, qualora i rispettivi allenatori lasciassero a fine stagione. Da settimane in città si mormora della possibilità di un addio di Wincenzo (così soprannominato dai tifosi rossoblù) al termine della corrente stagione sportiva.

Non è un mistero che l’allenatore nato a Karlsruhe sia stato sul taccuino di De Laurentiis in due momenti differenti: prima di ingaggiare Spalletti e prima di fare lo stesso con Conte. Piace e tanto al numero uno partenopeo che vorrebbe portarlo a Napoli, qualora Conte decidesse di andarsene. L’indiscrezione è seguita da una novità raccontata da Nicolò Schira, il quale parla di un interessamento da parte del Ceo del Milan, Furlani, sulle vicissitudini future di Vincenzo Italiano.

Questione Italiano: esagerazione o realtà?

I rapporti tra Italiano e la società del Bologna sono ottimi, ed è un concetto ribadito a più riprese dai diretti interessati davanti ai microfoni. L’allenatore rossoblù ha un contratto fino al 30 giugno 2027: la firma arrivò dopo lo storico trofeo della Coppa Italia riportato nella città felsinea, a 51 anni di distanza dall’ultima volta.

La sintonia sulla costruzione della squadra e le rassicurazioni ricevute in sede di contrattazione sciolsero le riserve di entrambe le parti. C’era il Milan sulle tracce dell’allenatore, che dovette rinunciare per il sodalizio bolognese e virò su Allegri. Difficile pensare, per come stanno andando le cose, che ci sia aria di separazione tra l’allenatore livornese ed il club rossonero. Più delicata la situazione a Napoli: Conte quest’anno ha deluso ampiamente le aspettative.

Italiano avrà sicuramente attirato le attenzioni dei club sopracitati, ma è concentrato sul Bologna e sul finire al meglio la stagione. Gli ottavi di Europa League in cima alla lista delle priorità. Per il resto, ai posteri l’ardua sentenza.

Fonte: Nicolò Schira, Tuttosport

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook