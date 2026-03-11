Italiano prepara le contromisure: Malen spaventa la difesa

Lo scorso 25 settembre Donyell Malen giocò una partita di grande sostanza in quel di Birmingham. La cornice era quella del Villa Park, il contesto la prima giornata di Europa League. Il Bologna perse uno a zero contro quella che a tutti gli effetti è, ed era, la squadra più attrezzata di questa edizione europea. Vincenzo Italiano studia le contromosse per il centravanti che ha rivoluzionato la pericolosità della squadra di Gian Piero Gasperini.

L’Aston Villa nel mercato di gennaio ha fatto delle scelte, rinunciando al suo attaccante olandese, finito alla Roma per 2 milioni di prestito e obbligo di riscatto fissato a 25 milioni (in caso di qualificazione alla prossima Champions League o Europa League e il 50 per cento delle presenze in giallorosso). Scontato il suo acquisto da parte del club capitolino: Malen ha rinvigorito un reparto che faticava, realizzando sei reti in otto partite.

Skorupski a fine settembre gli negò tre volte la rete: Malen imperversò per tutto il reparto difensivo, unendo qualità tecnica a profonde accelerazioni e tagli improvvisi, mettendo in seria difficoltà la retroguardia rossoblù. Quella sera Zortea, Vitik, Lucumì e Lykogiannis furono titolari; gli stessi che potrebbero esserlo domani sera alle 18.45.

Italiano studia le contromisure

A Malen non dovrà essere concesso l’uno contro uno isolato e in campo aperto. In quel caso, la rapidità e la cifra tecnica del calciatore diverrebbero caratteristiche decisive, in negativo per il Bologna. In Europa League contro l’Aston Villa Lucumì tenne botta, mentre Vitik annaspò contro l’attaccante della nazionale olandese.

Sono passati molti mesi, il centrale ceco ha acquisito esperienza e movimenti, ma la difficoltà nell’uno contro uno è rimasta. Anche i terzini dovranno agire attentamente su Malen, che è particolarmente bravo a crearsi lo spazio quando non c’è. Sarà una partita dettata dalla tensione: allo stadio per la portata del match e l’importanza del passaggio del turno, in campo per i calciatori, in particolar modo per la linea difensiva rossoblù ed il pericolo rappresentato da Donyell Malen.

Fonte: Massimo Vitali, il Resto del Carlino e Alessandro Mossini, Corriere di Bologna

