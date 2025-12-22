Ancora il Bologna, ancora il suo Bologna in una finale che diventa storia e magia per una città intera. Saputo lo ha fatto di nuovo. Dopo la Coppa Italia del 14 maggio, la squadra del patron canadese è ancora in lizza per un trofeo che sarebbe l’ennesima soddisfazione per il popolo rossoblù. E se anche Joey Saputo è senza parole, beh, immaginiamoci tutti gli altri. E Napoli sia, questa volta sotto al cielo di Riad, in una finale di Supercoppa ancora tutta da scrivere.

Saputo a Riad

«Ancora non me ne rendo conto» spiega il presidente. «Giusto che ci siamo noi e Napoli in finale, sono arrivate in fondo le squadre che ne avevano più diritto, pensando a quanto questo trofeo ha sempre rappresentato». L’Arabia di Saputo è stata anche tanto politica: sabato c’è stato l’incontro con il “collega” De Laurentiis insieme a Bander Bin Mogren, Ceo del fondo Arabia Saudita Pif, che attualmente sta investendo svariati milioni in calcio e sport in generale.

Già, denaro: la Supercoppa porta infatti con sé introiti non da poco. Sono 1,5 milioni i soldi garantiti a premio per chi partecipa, ai quali si aggiungeranno 9,5 milioni alla squadra vincitrice, per un totale di 11 milioni complessivi. Alla sconfitta andranno comunque 6,7 milioni. Ma non solo. Nell’incontro a tre di sabato si è anche discusso in merito a opportunità del futuro nel gioco del calcio e di business in Arabia.

L’incontro con l’ambasciatore e le parole del presidente

Ieri, domenica, Saputo è stato invece ospite a casa dell’ambasciatore italiano di Riad. Lunghe chiacchere in merito alle emozioni del presidente, stavolta, per l’ennesimo appuntamento con la storia che Bologna e bolognesi attendono con fermento. Tensione e orgoglio, in Saputo, per aver creato un percorso così solido per la sua squadra, attualmente in piena scalata delle gerarchie del calcio non solo italiano. «Non ho ancora realizzato ciò che stiamo facendo. Mia moglie l’altro giorno mi ha detto: “Pensa a ciò che hai fatto in 10 anni a Bologna”. Solo 3-4 anni fa essere qui sarebbe stato un sogno, e adesso è realtà. Dobbiamo essere davvero orgogliosi di ciò che abbiamo fatto».

«Vogliamo continuare il percorso iniziato. Non vogliamo fermarci». Il Bologna, dunque, punta alto anche stasera, alla ricerca del bis di trofei dopo quella magica notte a Roma con un uomo al comando, Vincenzo Italiano. «Per lui era difficile subentrare al Bologna di Motta, proseguendo sulla strada che era stata tracciata. Suo è il merito di aver dato un nuovo sviluppo e nuovi obiettivi a tutta la squadra. Riad, per noi, rappresenta un ponte per far conosce ancora di più Bologna nel mondo» ha concluso il presidente.

