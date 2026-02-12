La distanza non ferma l’amore dei tifosi Rossoblù

Bergen e Bologna non sono mai state così vicine, soprattutto se si parla di calcio. L’Europa League, che li ha già messi un contro l’altra lo scorso novembre, le rivedrà infatti avversarie nel playoff per l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Gara d’andata in Norvegia il prossimo giovedì, e ritorno una settimana dopo al Dall’Ara. Primo appuntamento, quindi, tra sette giorni al Brann Stadion, dove il Bologna potrà contare ancora una volta sull’affetto dei suoi tifosi, attivi già da ieri alle 15 per l’acquisto dei biglietti.

Brann-Bologna: 857 biglietti disponibili nel settore ospiti

E se ancora non si hanno novità ufficiali sui dati dei tagliandi venduti, per cui si dovrebbe avere aggiornamenti in mattinata, ci sono notizie certe almeno sulla capacità di capienza del settore ospiti. I norvegesi, infatti, hanno messo a disposizione del tifo emiliano poco meno di un migliaio di posti, più precisamente 857. Una cifra che, in linea di massima, dovrebbe accontentare il pubblico Rossoblù che la prossima settimana viaggerà in direzione Bergen.

Trasferta proibitiva, per logistiche e tempi, ma che non ferma i tifosi del Bologna, vogliosi di supportare la squadra anche in questo momento di difficoltà.

