La forza della tifoseria

Bologna-Parma, partita odierna delle 18.00, gara secca e valida per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia verrà trasmesso in diretta su Italia Uno. Colpisce per questo ed altri fattori la presenza di 13 mila spettatori che, per ora, hanno comprato il biglietto. Oggi il numero dei tifosi che occuperanno il Dall’Ara potrà crescere. Saranno poco meno di 400, invece, i tifosi del Parma che giungeranno a Bologna per assistere alla partita. Un orario scomodo e fuori portata per tanti (sicuramente per chi arriva da fuori), unito a prezzi sempre meno accessibili e ad uno stadio non coperto per tre quarti, non facilita la compravendita. A prescindere da tutto questo, la Lega Serie A dimostra spesso di non pianificare adeguatamente l’evento in calendario e, conseguentemente, svalutarlo.

Nel frattempo, i tifosi rossoblù hanno polverizzato – e fatto registrare il sold out – i biglietti eper la complicata trasferta europea di Vigo. Saranno 1.100, giovedì prossimo, i supporters felsinei che viaggeranno in direzione Galizia. Oltre a questo, sono 360 i tifosi bolognesi che hanno già comprato il biglietto per la semifinale di Supercoppa Italiana in programma a Riad il 19 dicembre. Se il Bologna vincesse contro l’Inter si aprirebbero le porte di una finale (un’altra), calendarizzata per il 22 dicembre. Insomma, un periodo arduo per le trasferte e la mole di partite ravvicinate. Ma la tifoseria, nel bene e nel male, ha sempre risposto positivamente.

Fonte: il Resto del Carlino

