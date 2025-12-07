Lazio-Bologna (1-1), Ravaglia: «Nel Bologna non ci sono undici titolari: questa è la nostra forza»

Triplice fischio all’Olimpico, il Bologna pareggia 1-1 contro la Lazio in una partita piena di colpi di scena. Al 36’ Casale è costretto ad uscire per infortunio e lascia i rossoblù momentaneamente in dieci. La Lazio ne approfitta e due minuti dopo, Isaksen trova il gol portando i biancocelesti in vantaggio. Ma la risposta del Bologna non tarda ad arrivare: è un altro danese, Jens Odgaard a segnare la rete del pareggio.

Nel secondo tempo al 78’ Gila viene prima ammonito per fallo su Castro e poi espulso per protesta, lasciando i biancocelesti in dieci. Ma il Bologna è troppo frettoloso e impreciso e non riesce a sfruttare l’inferiorità numerica per mettere in rete il gol della vittoria.

Ottima la prestazione di Federico Ravaglia, che ha protetto il risultato in numerose occasioni, facendo solo nel secondo tempo almeno quattro parate spettacolari. Parate che gli fanno fatto ottenere il premio “Player of the match” che al termine della gara ha commentato ai microfoni di Dazn.

Ravaglia sulla sua prestazione in Lazio-Bologna

«È stata una grande partita da parte di tutti. Sicuramente ho avuto un po’ più di lavoro da fare oggi, è andata bene, son contento. Ci portiamo a casa una grandissima prestazione della squadra e continuiamo così perché tra poco siamo di nuovo in campo».

Sul sostegno di Lukasz e la forza del gruppo

«Lukasz è qua da tanto tempo, è diventato uno dei giocatori più importanti per questa squadra e dal momento che si è infortunato, ho la consapevolezza di dovermi far trovare pronto, di lavorare, però lui ci sostiene sempre. Siamo un bellissimo gruppo, non solo lui, ma anche gli altri ragazzi infortunati ci sostengono da fuori. Sappiamo che siamo un grande gruppo, abbiamo bisogno di tutti e non ci sono undici titolari, ma tutta la squadra è importante: questa è la nostra forza».

