Bologna, cosa aspettarsi dal match contro la Lazio?

Una Coppa Italia curativa. In ordine di tempo: prima per il Bologna, che giovedì alle 18 ha battuto al cardiopalma un Parma arcigno, grazie al gol di Santiago Castro, poi per la Lazio, la quale alle 21 ha superato per 1-0 il Milan. Proprio Bologna e Lazio, quindi, si affronteranno nei quarti di finale della competizione. Però, domenica, a campi invertiti, sarà Lazio-Bologna uno dei big match della 14esima giornata di Serie A.

Curativa, dicevamo. Perché entrambe, nello scorso weekend, hanno inanellato una sconfitta ed entrambe, in questo di weekend, non vogliono incappare in un’altra caduta. Non c’è né il tempo, soprattutto per il Bologna, e nemmeno lo spazio, per la classifica di entrambi. Sarà, quindi, uno scontro già decisivo per gli umori delle due squadre da qui in poi: cosa aspettarsi dal match?

Lazio-Bologna, più di tre punti

Parlavamo di classifica. Il Bologna si è fermato, lunedì scorso, a 24 punti, ora al sesto posto. La Lazio, invece, dopo un avvio così così si è stanziata a 18 punti, all’ottavo posto. Ecco perché in Lazio-Bologna in punti in palio saranno, metaforicamente, più di tre: anche se tutto fa pensare a una classifica corta, uno stop – il secondo consecutivo per entrambe – farebbe perdere troppo terreno. E questo terreno vale più di tre punti.

Il Bologna vuole rimanere il più possibile a contatto con il treno giusto, quello dei primi posti. Per continuare a lottare il più possibile per un posto in Europa il quale, con sette squadre racchiuse in cinque punti, è tutto fuorché scontato. La Lazio, dal canto suo, vuole entrare in questo novero di squadre che lottano per l’Europa, e non agguantare i tre punti domani porterebbe gli uomini di Sarri ancor più distanti dall’obiettivo, in caso di vittoria del Bologna ma anche di quelle davanti, come Juventus (che però affronta il Napoli) e Como (che per affronta l’Inter). Sarebbe un occasione da non perdere.

Partite che cambiano una stagione

Può non sembrarlo ma lo è, invece. Perché Lazio-Bologna, in una giornata di incroci d’alta classifica e subito dopo una sconfitta nel turno precedente, è una partita che, soprattutto mentalmente, svolta la stagione esattamente a questo punto. Proprio perché, cogliendo l’attimo giusto, qualsiasi dubbio insinuato – soprattutto in casa Bologna – verrebbe spazzato via. Tra i Rossoblù, quelli sicuramente usciti peggio a livello morale dallo scorso turno, già una vittoria così giovedì può aver dato una scossa.

Battere e tenere lontano una Lazio di rincorsa, che vuole tornare lì davanti, dimostrerebbe la tenuta di questa squadra, soprattutto di testa: in un momento di difficoltà fisica, dove non è arrivato un risultato e invece un altro è arrivato all’ultimo, non come ci si aspettava, darebbe un pieno di “benzina” fondamentale per andare avanti, soprattutto in vista di un match altrettanto decisivo come quello con il Celta Vigo. Insomma, non sappiamo chi ne ha più da perdere, ma sappiamo che per il Bologna, forse, varrebbe un po’ di più.

