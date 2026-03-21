Mentre tutta l’Italia trema nell’attesa dei playoff mondiali, almeno fino a domani avremo tutti una distrazione. La 30° giornata di Serie A è infatti appena iniziata, ricca, come sempre, di emozioni e buoni spunti per ogni tifoso. In questo contesto, il Bologna ospiterà la Lazio, in un match equilibrato e ostico tra due squadre a caccia di conferme nella lotta verso l’ottavo posto. E se da un lato sappiamo tutti fin troppo bene le condizioni in cui versano i ragazzi di mister Italiano, dall’altro ci chiediamo tutti cosa stia succedendo a Formello. Per rispondere a questa domanda, ecco a voi la consueta Radio.

Gli assenti in casa Lazio

In questa fase di stagione, i biancocelesti sono davvero sfortunati nella lotta contro gli infortuni. Se Samuel Gigot era già fermo a inizio stagione, nell’ultimo mese a lui si sono aggiunti Rovella, Cataldi e Basic a centrocampo, Provedel tra i pali e Zaccagni in attacco. L’ex attaccante dell’Hellas, che ha riportato una lesione muscolare alla coscia dopo il match casalingo contro il Milan, starà fuori circa un mese e, come riportato sul sito ufficiale della Lazio, ha già iniziato il processo di recupero.

Dal punto di vista disciplinare, invece, non ci saranno squalificati, né da una parte né dall’altra. Se i rossoblu diffidati saranno due (Cambiaghi e Lucumi), Sarri ha solamente Cancellieri a un cartellino dallo stop.

Pedro a caccia delle 200

Con la gara di domani, Pedro potrebbe tagliare il traguardo delle 200 gare in maglia biancoceleste. Probabilmente da subentrato, dovrebbe ottenere un record singolare, anche perché chi, guardando la sua carta d’identità, lo avrebbe mai potuto immaginare? Ma evidentemente è la longevità che fa il campione, e la forza mentale dello spagnolo è sicuramente una delle sue doti principali, oltre alla grande classe palla al piede.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook