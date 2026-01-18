Lezioni di Italiano – 27590 meno Uno

Doveva essere la prova del nove, del dieci, uno più zero, per dimostrare a tutti che un mese e mezzo di flessione ci può stare, è fisiologico. Bologna-Fiorentina si apre così, carica di aspettative da ambo le parti e con un macigno sul cuore. Il Presidente viola, dall’altra parte dell’oceano, se n’è andato, ci ha lasciati. La Fiorentina ha vissuto diverse tragedie negli ultimi otto anni: Davide Astori, Jo Barone e ieri Rocco Commisso. Ma del Presidente Rocco ne riparleremo alla fine, perchè non ci sottraiamo a riconoscere, in “nemico” agonistico, una «persona umile e buona (cit. Vincenzo Italiano)». Torniamo al campo, dove si giocava l’ennesimo Derby dell’Appennino. Si è giocato e si è perso, diremmo meritatamente

Bologna-Fiorentina: uno a due

Si diceva delle aspettative, Verona era un pallido sole e si aspettava l’estate agostana, al Dall’Ara contro la Fiorentina. E invece, sotto una pioggerellina fine e insistente, il primo tempo del Bologna scivola via, impalpabile, senza (o quasi) un tiro in porta. Freuler, in ritardo di condizione e Pobega riescono a fatica a contrastare Mandragora, Fagioli e Ndour, mentre Holm continua a fornire prestazioni svagate e di poca sostanza. Tant’è vero che il primo gol nasce da un contrasto perso sulla sua fascia. E se contiamo che nella sola prima frazione si contano due gol validi, uno annullato e due palle gol nitide, credo che all’intervallo il 2 a 0 per gli ospiti ci stia tutto. Mentre noi, così dice la grafica della Tv a pagamento, nella casellina dei tiri in porta abbiamo uno zero.

Nel secondo tempo Vincenzo, che non ci sta (nonostante il groppo al cuore), cambia quattro giocatori: al 46′ entrano Rowe, Fabbian, Moro e Zortea. E qualcosa si inizia a intravvedere, ma nulla di trascendentale, anche perchè la viola, col passare dei minuti, va in riserva di ossigeno. Così il mese e mezzo di passione si allunga, perchè la squadra gioca male e imbarca gol in maniera impressionante. E solo Giovannino “levatelo dal mercato” Fabbian, la mette dentro alla sua maniera, d’irruenza con la testa. Siamo all’88’, troppi pochi minuti mancano per poter sperare che il sogno diventi realtà. E così, l’assalto all’arma bianca, si tramuta in una tonnara nell’area viola, ma non si concretizza con un pallone dietro a DeGea. Giovedì c’è il Celtic, si spera che in Europa si cambi marcia.

E così oggi al Dall’Ara mancava lui, lui che avrebbe voluto essere presente, per seguire la sua Fiorentina, di cui era innamorato. Chiudiamo con le parole del nostro allenatore, che è stato, per tre anni, il suo allenatore.

« Ricordo il grande Pres, è una perdita enorme per il calcio e per Firenze, non avevo mai visto un amore così. Arrivai a Firenze e mi portò ovunque, è una persona umile e buona così come sua moglie, erano inseparabili. Sono davvero addolorato, non pensavo si arrivasse a questo. Mando un abbraccio a tutti». Fai buon viaggio, Rocco.

