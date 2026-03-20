Lezioni di Italiano – Destination: Villa Park

Quando si dice il destino…questa Europa League, per il Bologna FC 1909, è iniziato al Villa Park il 25 settembre 2025 e potrebbe finire, il 16 aprile 2026 al Villa Park. Potrebbe. Ma anche ieri sera, all’Olimpico, il pronostico doveva essere tutto a favore dei giallorossi. Ma il 3 a 4 finale ha raccontato tutta un’altra storia, sovvertendo ogni pronostico. E aprendo così la possibilità di scrivere un nuovo capitolo a questa stagione.

Si torna al Villa Park

Partiamo da una curiosità: fra le 8 squadre rimaste per i quarti, quattro erano nel girone del Bologna: Aston Villa, Friburgo, Celta di Vigo e Bologna. Un segno che il cammino del Bologna, in questa Europa League, non è stato fra i più agevoli. Ma occorre sottolineare un altro passaggio: all’inizio dei “gironcini” l’Aston Villa era la favorita dai Bookmakers per la vittoria finale, insieme alla Roma. Anche in questi quarti di finale, i Villans si confermano la squadra da battere, mentre il Bologna, sempre per i book makers sono all’ultimo posto.

Eppure il Bologna…

E’ uscito dall’inferno dell’Olimpico con la qualificazione in mano. A nulla valgono le giustificazioni che la Roma era in emergenza formazione: l’undici guidato da Gasperini era sicuramente più qualitativo ieri sera nei confronti della squadra di Italiano. E, senza togliere nulla al bravissimo Ravaglia, a noi mancava Skorupski e non avevamo Miranda. Qualcuno li potrebbe chiamare dettagli. Ma se andate indietro con la memoria, su tutti i 180 minuti dell’andata e ritorno, la Roma è sempre stata costretta rincorrere. Costretta a rincorrere, incassando 5 gol, fra andata e ritorno.

L’ultimo sforzo (per adesso) si chiama Lazio

Nelle ultime nove partite, il Bologna ha vinto sette volte, pareggiando una e perdendo contro il Verona. Nove partite come quelle che mancano alla fine del campionato (senza contare quelle contro l’Aston Villa). E qui si può compiere la vera impresa, pensando che l’Europa si potrebbe raggiungere anche “dall’Italia”. Unico rammarico: i punti persi nei tre mesi fra novembre e dicembre. Sette, forse otto.

Ma adesso non è il tempo di recriminare: si torna a giocare al Villa Park. Si torna a casa dei più forti: ci sono tutte le premesse per l’ennesima impresa.

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