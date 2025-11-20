Lezioni di Italiano – Il Play off che verrà

Usciamo dal seminato anche stasera e Italiano non ce ne vorrà, ma oggi si è delineato un destino ( i play off per i mondiali), declinato un futuro, complice una nazionale che non brilla come in passato. Ma se il 31 marzo, non si sa come, saremo in grado di vincere contro Galles o Bosnia, saremo in grado di chiudere un digiuno durato dodici anni. Dodici lunghissimi anni che ci hanno visto lontano da quel palcoscenico su cui abbiamo vinto nel 1982 e nel 2006. Ere geologiche fa.

Una assenza che dura dal 2014

Se diciamo che manchiamo da dodici anni dalla competizione di calcio più importante al mondo diciamo una parziale verità. Perchè già nel 2014, Azzurrandia non brillò e uscì ai gironi di qualificazioni, battuta da Uruguay e, udite udite, Costarica. Quel giorno Bryan Ruiz, ala costaricana con un interessante passato anche in Europa, ebbe il suo grande momento di gloria, battendo Buffon con un colpo di testa. Con l’Uruguay sarebbe bastato un pareggio, ma un altro colpo di testa di Godin, fece uscire una mestissima Italia, formazione in cui aveva giocato il nostro Ciro Immobile. senza lasciare segno. Da allora 12 anni di assenza dalla rassegna iridata.

Gli ostacoli dei play off di Svezia (2018) e Macedonia del Nord (2022)

Non c’è il due senza il tre e il quattro vien da se: purtroppo l’Italia ha già vissuta la roulette russa dei play off nel 2018, contro la Svezia, e nel 2022, contro una modestissima Macedonia del Nord. In entrambi i casi è uscita sconfitta. Ma mentre gli scandinavi misero insieme una prova dignitosa e resistettero sullo 0 a 0 a San Siro, la Macedonia fece un’assoluta prova incolore, con gli azzurri ad un passo dalla vittoria. Poi Aleksandar Trajkovski, ex Palermo, trovò una rasoiata da fuori area che centrò l’angolino alla destra di Gigio Donnarumma. Nonostante fossimo i Campioni d’Europa, in Qatar ci andò il Portogallo che batte la Macedonia del Nord.

E il 26 (giovedì) e il 31 (martedì) marzo 2026…

…saranno ancora playoff. Prima contro l’Irlanda del Nord, formazione battibile fra le mura amiche ( ma mai dire mai) , poi con la vincente fra Galles e la Bosnia di capitan Dzeko. Non andiamo sulle serie storiche, oggi non contano quasi nulla, ma preoccupiamoci di essere la migliore Italia a fine Marzo. Perchè possa essere, la domenica successiva, una Pasqua di resurrezione.

