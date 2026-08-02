Lezioni di Tedesco – Chiamate Casteldebole 3-1 3-1

Mutuando il titolo di una celeberrima trasmissione Rai (“Chiamate Roma 3131” andata in onda dal 1969 al 1995), ieri a Casteldebole si è giocata la doppia amichevole con il Cambur. Finite entrambe con il medesimo punteggio di 3-1 e 3-1, dando un primo quadro di insieme al tecnico Domenico Tedesco (e a quello dell Primavera Morrone).

In un Nicolò Galli ridotto ad bagno turco a cielo aperto, tutto il Gruppo Prima squadra e quello Primavera hanno ruotato, per trovare minutaggio, intesa e assemblaggio delle nuove idee.

La prima amichevole si gioca alle 11

L’esperimento del doppio confronto con la squadra di Leeuwarden, appena promossa in Eredivisie, ha una molteplicità di obiettivi. Partiamo dal Tabellino

Bologna: Skorupski (dal 60′ Franceschelli); Zortea (dal 60′ Briguglio), Helland (dal 60′ Jaber), Casale (dal 60′ Tupec), Alhassane (dal 60′ Kurjrakovic); Moro (dal 46′ Libra), Pobega (dal 60′ Baldini), Bernardeschi (dal 60′ Krasniqi); Cambiaghi (dal 60′ Rossitto), Odgaard (dal 60′ Lo Monaco), Orsolini (dal 60′ Negri). All. Tedesco.

Cambuur: Jansen; Van de Pavert, Amofa, Baouf, Jetten, Kooistra, Souren, El Arguioui, Hamache, Henstra, Vink. All. Plat.

Reti: 20′ Odgaard (B), 52′ Cambiaghi (B), 58′ Vink (C), 75′ Lo Monaco (B)

Come vedete il Bologna 1, con Alhassane sulla corsia di sinistra (buona la sua prova) e con Moro in cabina di regia ha mostrato buone trame di gioco. Segno che il verbo “Domenicano” inizia a permeare il Dna dei giocatori e i primi risultati si vedono, con il pallone la cui circolazione passa più al centro che sugli esterni. La parola d’ordine è la ricerca di verticalità quasi ossessiva, con gli esterni a spingere e accompagnare la manovra. Risultato a parte, buona coralità complessiva, con una catena di sinistra (Alhassane e Cambiaghi) già in palla.

Partiamo col tabellino

Bologna: Happonen; De Silvestri, Vitik, Ilic, Miranda, Amondarain, El Azzouzi, Ferguson (dal 45′ Libra), Dominguez, Dallinga, Rowe. All. Tedesco.

Cambuur: Maijster; Mulders, Vogelzang, Berkhout, Costarelli, Bakkati, Apkakou, Westerhof, Van Der Heide, Kvam, Binder. All. Plat.

Arbitro: Lelli

Nonostante il campo diventato un forno a microonde, anche la seconda amichevole ha dato una serie di spunti interessanti. Grande ricerca delle trame di gioco per vie centrali, El Azzouzi mediano di fronte alla difesa ad impostare e ai suoi fianchi mezzale come Amondarain e Ferguson. Velocità e ricerca del palleggio con buoni fraseggi, ci fa ben sperare per l’evoluzione del progetto.

E come nella prima amichevole la responsabilità di segnare è tornata sulle spalle dell’attacco. Se infatti togliamo l’autogol della seconda amichevole, i 5 gol rimanenti sono tutti dovuti al reparto offensivo: Odgaard, Cambiaghi, Lo Monaco (Primavera), Dominguez e Dallinga.

Sorpresa nel 3-1 3-1: tutta la Primavera ha giocato un’ora, fra prima e seconda amichevole

Al 60esimo di entrambe le amichevoli c’è stato un’interessante esperimento: a sedere la Prima Squadra e sale la Primavera, con Libra a governare tutte e due le mezzore. Li abbiamo visti quasi tutti: Libra, Badori, Rossitto, De Luca, Lo Monaco, Jaber, Tupec, Briguglio, Baldini, Castaldo, Kurjrakovic, Krasniqi, Negri, Franceschelli e altri. E mentre Tedesco seguiva molto attentamente la partita dalla panchina, Morrone si alzava e telecomandava i suoi che non hanno mai sfigurato. Lo prendiamo come un segnale molto interessante, di integrazione fra due componenti della struttura societaria, due squadra per cui una può essere linfa e serbatoio per l’altra. Ricordiamo che come Under18 siamo vice campioni d’Italia e come Under20-Primavera siamo fra le prime quattro.

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