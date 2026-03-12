Lezioni di Italiano – Comunque bravi (non si può essere perfetti)

Pareggiare una partita per una nostra svista non cancella la buona partita dei nostri ragazzi, contro una Roma scorbutica, complicata e allenata da Gasperini. Un ottavo di finale che potrebbe cambiare la narrazione di questa stagione rossoblù, avrà la sua conclusione a Roma, fra una settimana.

Ma nelle pieghe dei giudizi (che alle volte lasciano il tempo che trovano), i ragazzi di Italiano hanno offerto una prova solida e convincente. Prova che poteva anche avere miglior fortuna se Joao Mario non avesse bucato un pallone al 71esimo. Ma il portoghese ha giocato una prova interessante ed eviteremmo di buttargli la croce addosso, non riconscendo i suoi comunque buoni 90 minuti. E da quello che si è visto il Bologna avrebbe meritato qualcosa in più, per determinazione e costruzione, ma occorre dire che bisogna lavorare ancora sulla concentrazione difensiva.

Un primo tempo attendista, ma non efficace

La Roma di Gasperini era uno scomodissimo cliente, ma a Sky Marco Bucciantini, al termine della partita, ha detto che “il Bologna è stato un pò di più“. Insomma la sensazione è che di fronte ad una Super Roma abbia giocato un buonissimo Bologna. Un buonissimo Bologna, finalmente, con i nostri limiti e i nostri pregi. Un paio di svarioni e un gol subito su fallo di Malen su Remo Freuler, ma “ai punti” (cit. Italiano) abbiamo fatto meglio noi. Questo è quello che il nostro Vincenzo ha raccontato, rammaricandosi che ” se fossimo stati questi da Dicembre, ci saremmo tolti tante altre soddisfazioni“.

Onesto e condivisibile, Vincenzo sa che questo Bologna può fare un pò meglio di così: da qui in avanti, nei prossimi due mesi, si può e si deve dare un senso compiuto a questa stagione.

Squilli di tromba da Rowe e Bernardeschi

Prima di chiudere, nota di merito per l’assist man e il goleador di serata: Jonathan Rowe e Federico Bernardeschi. L’inglese non è più una sorpresa, ma una bellissima certezza. L’azione del gol è da far rivedere in tutte le scuole calcio, perchè sembrava che la palla fosse incollata al piede, dopo aver scartato cinque giocatori. Federico sta ritrovando la sua forma migliore: gol e azioni travolgenti meritano qualcosa di importante. Magari non un semplice MVP di giornata, ma una chiamata da Coverciano e una maglia azzurra.

