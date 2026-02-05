Seguici su

La lista UEFA ufficiale del Bologna: ecco chi sono gli esclusi

Il Bologna ha depositato la lista UEFA: ecco chi sarà a disposizione di Italiano per i play-off di Europa League

La formazione titolare rossoblu di Bologna-Milan
La formazione del Bologna (© Bologna FC 1909)

Il Bologna ha ufficialmente depositato all’UEFA la lista dei giocatori rossoblù che saranno a disposizione di mister Italiano per le gare ad eliminazione diretta di Europa League. Sono in tutto 30 i nomi che compaiono nell’elenco, per un totale di 2 esclusioni. Ecco chi sono:

Conferme ed esclusioni

La prima (scontata) esclusione è quella di Lorenzo De Silvestri, assente anche nella lista valida per la fase a girone unico di Europa League, così come la scorsa stagione nell’elenco valido invece per la Champions League. Una scelta che, come noto, è condivisa tra il club ed il sindaco, che conosce bene il suo valore ed il suo ruolo all’interno dello spogliatoio. Contro ogni aspettativa, sarà a disposizione di Vincenzo Italiano anche Benjamin Dominguez. L’argentino era stato inizialmente escluso, per poi essere inserito a seguito dell’infortunio di Remo Freuler. La sua permanenza continua e potrà giocare i play-off contro il Brann.

Benjamin Dominguez in Udinese - Bologna (© Bologna FC)

Benjamin Dominguez in Udinese – Bologna (© Bologna FC)

Simon Sohm prende il posto lasciato vacante da Giovanni Fabbian, mentre Juan Mario occupa la casella di Emil Holm. L’unico ballottaggio aperto era quello tra Nicolò Casale e Eivind Helland: a vincere è l’italiano, inserito nella lista come alternativa valida a Heggem, Vitik e Lucumi. Dentro anche sei giocatori provenienti dalla Primavera del Bologna.

La lista UEFA del Bologna

Di seguito, la lista completa:

1 Skorupski, 4 Pobega, 6 Moro, 7 Orsolini, 8 Freuler, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 13 Ravaglia, 14 Heggem, 16 Casale, 17 Mario, 19 Ferguson, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannis, 23 Sohm, 24 Dallinga, 25 Pessina, 26 Lucumi, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 70 Baroncioni, 71 Lai, 72 Happonen, 73 Castaldo, 74 Negri, 82 Franceschelli.

