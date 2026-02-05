La lista UEFA ufficiale del Bologna: ecco chi sono gli esclusi

Il Bologna ha ufficialmente depositato all’UEFA la lista dei giocatori rossoblù che saranno a disposizione di mister Italiano per le gare ad eliminazione diretta di Europa League. Sono in tutto 30 i nomi che compaiono nell’elenco, per un totale di 2 esclusioni. Ecco chi sono:

Conferme ed esclusioni

La prima (scontata) esclusione è quella di Lorenzo De Silvestri, assente anche nella lista valida per la fase a girone unico di Europa League, così come la scorsa stagione nell’elenco valido invece per la Champions League. Una scelta che, come noto, è condivisa tra il club ed il sindaco, che conosce bene il suo valore ed il suo ruolo all’interno dello spogliatoio. Contro ogni aspettativa, sarà a disposizione di Vincenzo Italiano anche Benjamin Dominguez. L’argentino era stato inizialmente escluso, per poi essere inserito a seguito dell’infortunio di Remo Freuler. La sua permanenza continua e potrà giocare i play-off contro il Brann.

Simon Sohm prende il posto lasciato vacante da Giovanni Fabbian, mentre Juan Mario occupa la casella di Emil Holm. L’unico ballottaggio aperto era quello tra Nicolò Casale e Eivind Helland: a vincere è l’italiano, inserito nella lista come alternativa valida a Heggem, Vitik e Lucumi. Dentro anche sei giocatori provenienti dalla Primavera del Bologna.

La lista UEFA del Bologna

Di seguito, la lista completa:

1 Skorupski, 4 Pobega, 6 Moro, 7 Orsolini, 8 Freuler, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 13 Ravaglia, 14 Heggem, 16 Casale, 17 Mario, 19 Ferguson, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannis, 23 Sohm, 24 Dallinga, 25 Pessina, 26 Lucumi, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 70 Baroncioni, 71 Lai, 72 Happonen, 73 Castaldo, 74 Negri, 82 Franceschelli.

