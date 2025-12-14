Bologna FC
LIVE: Bologna – Juventus 0-0. Equilibrio al Dall’Ara
I rossoblu ospitano i bianconeri in una sfida chiave per la rincorsa europea al Dall’Ara. Il Bologna può confermarsi ai vertici. Segui la live di Bologna-Juventus.
Il Bologna accoglie la Juventus al Dall’Ara. Una sfida che ha il sapore dell’Europa e con la quale i rossoblu possono confermarsi ai vertici della classifica. Una partita importante per tracciare la rincorsa europea della squadra di Italiano.
19′ – AMMONIZIONE per Koopmeiners. È il primo della partita.
19′ – OCCASIONE per Orsolini che prova il tiro a giro da fuori, ma trova la presa di Di Gregorio.
15′ – Al Dall’Ara regna l’equilibro tra le due squadra che hanno avuto entrambe occasioni in questi primi 15 minuti.
10′ – Ci prova anche la Juventus con un tiro da fuori di Thuram, ma il tiro finisce a lato della porta.
8′ – Padroni di casa nuovamente pericolosi con un azione manovrata da sinistra ma il cross nell’area piccola viene preso dal portiere bianconero.
5′ – Il Bologna si rende pericoloso con calcio di punizione che attraversa l’area. La palla viene prima respinta da Di Gregorio che indirizza la palla verso Orsolini. Il tiro del numero 7 trova però l’opposizione della difesa bianconera.
SI PARTE! Primo possesso per per gli ospiti che manovrano in avanti il primo pallone della partita.
Tabellino
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda, Pobega, Moro, Orsolini, Ferguson, Cambiaghi, Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, De Silvestri, Lykogiannis, Markovic , Fabbian, Sulemana, Odgaard, Rowe, Bernardeschi, Dominguez, Castro, Immobile.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Coinceicao, Ylldiz, David Allenatore: Luciano Spalletti. A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Cabal, Rugani, Rouhi, Joao Mario, Adzic, Miretti, Kostic, Zhegrova, Openda.
Reti:
Ammoniti – 19′ Koopmeiner (J),
Espulsi –
Arbitro: Massa
