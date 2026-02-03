Bologna FC
LIVE, Bologna – Milan (0-0): Il Bologna parte forte al Dall’Ara
Al Dall’Ara arriva il Milan di Allegri. Una partita in cui i rossoblu possono rilanciarsi e che può dare morale. Segui la cronaca live di Bologna-Milan.
Bologna-Milan chiude la 23esima giornata di Serie A. I rossoblù devono cercare di riscattarsi dopo la sconfitta di Genova. Di fronte il Milan, nemmeno parente di quello abbordabile della scorsa stagione. I rossoneri vengono da 22 risultati utili consecutivi: hanno toppato solo la prima, in casa, contro la Cremonese.
La cronaca live di Bologna-Milan
17′ – Prima azione manovrata del Milan che va al cross con Athekame e Fofana colpisce di testa. La palla finisce a lato per pochissimi centimetri.
16′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione, rimediato da Castro, Odgaard gira di testa, ma il tiro è preda facile per Maignan.
11′ – Azione solitaria di Rowe, che arriva in area di rigore, ma viene fermato da Gabbia in modo regolare. Il Bologna è vivo in questi primi dieci minuti!
8′- Ravaglia decisivo! Loftus-Cheek si ritrova a tu per tu con il portiere rossobu. Prova a saltarlo, ma il numero 13 dei padroni di casa non si fa sorprendere e blocca la palla anticipando il giocatore rossonero.
6′ – Ci prova Rowe da fuori, ma la palla finisce alta.
4′ – Occasione per Heggem! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il difensore rossoblu colpisce di testa, ma la palla finsice sopra la traversa.
3′ – Pericoloso il Bologna! Cross rasoterra di Orsolini che attraversa l’area del Milan, ma non trova nessuno dei giocatori di casa che riesce a colpure.
1′ – Iniziata Bologna-Milan
Il tabellino
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All.: Italiano. A disp.: Pessina, Franceschelli, Vitik, Sohm, Pobega, Moro, Lykogiannis, Joao Mario, Helland, Dominguez, Dallinga, Cambiaghi, Bernardeschi.
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. All.: Allegri. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fullkrug, Jashari, Leao, Odogu, Ricci, Tomori.
Reti
Ammoniti:
Espulsi: –
Arbitro: Manganiello di Pinerolo
