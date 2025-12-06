Il destino, talvolta, disegna traiettorie quasi letterarie. E per Ciro Immobile, quella linea sembra portare nuovamente verso l’Olimpico. Fu lì, contro la Roma, che lo stop muscolare alla coscia destra lo costrinse a una lunga e dolorosa pausa durata più di tre mesi. Una ferita che aveva frenato il suo impatto a Bologna e che aveva tolto a Italiano un’opzione offensiva sulla quale il tecnico contava molto.

Ora, nello stesso stadio che aveva segnato l’inizio della sua discesa, Immobile intravede la risalita. La sfida di domani contro la Lazio, la squadra che più di tutte ha definito la sua carriera, potrebbe coincidere con la sua prima convocazione in Serie A dopo un’assenza infinita.

Il test del rientro: i minuti con il Parma e la scintilla accesa

La prima vera scossa è arrivata nella serata di Coppa Italia contro il Parma. Per pochi minuti, ma una presenza che valeva molto più del tempo effettivo in campo. Immobile ha ritrovato i compagni, gli applausi, e soprattutto il pallone. E in quello spezzone ha regalato un contributo tutt’altro che simbolico: il movimento e lo stacco che hanno permesso a Castro di segnare il gol partita sono stati il segnale di un giocatore già capace di incidere.

Italiano, al termine, lo ha definito “la notizia più bella della serata”. E non è difficile capirne il motivo: fino a quel momento il Bologna aveva dovuto reinventarsi davanti, sperimentando assetti e rotazioni. Con Immobile di nuovo a disposizione, lo spettro delle soluzioni si allarga di colpo.

Un attacco che cambia volto: Castro, Dallinga e ora Immobile

Il rientro del classe ’90 porta con sé una conseguenza immediata: l’abbondanza di alternative. Una parola quasi sconosciuta per i rossoblù in questo inizio di stagione. Castro ha trovato continuità, Dallinga si è calibrato nel nuovo sistema, Odgaard rappresenta l’alternativa di ruolo, ma l’aggiunta di Immobile apre scenari più ampi.

La coppia Castro–Immobile, già intravista nella gara di Coppa, è tra le possibilità più intriganti per Italiano. La profondità e il tempismo dell’ex Lazio aggiungono caratteristiche che non appartengono agli altri due centravanti, mentre la sua esperienza può aiutare a gestire anche i momenti più complicati del calendario, soprattutto in vista di un gennaio che porterà il Bologna a distribuire energie tra campionato, Europa League e Supercoppa.

Domani contro la Lazio: niente titolarità, ma un ritorno possibile

Non partirà dall’inizio (sarebbe un azzardo dopo un’assenza così lunga) ma vederlo in panchina rappresenterebbe già un passo enorme. E farlo proprio all’Olimpico, davanti alla Lazio, la squadra con cui ha scritto la parte più importante della sua carriera, aggiunge un valore umano e simbolico impossibile da ignorare.

