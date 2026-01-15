Lontano da Casa – Posch vicino alla partenza, cessione per Menegazzo e Byar

Ecco una nuova puntata di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Il punto sui giocatori del Bologna in prestito in Serie e all’estero

19 presenze su 20 giornate giornate di Serie A, un assist e il 90% di titolarità: è questo l’ottimo bilancio di Michel Aebischer al Pisa. Il centrocampista svizzero è ormai un elemento fondamentale per la squadra di mister Gilardino, reduce dal 2-2 contro l’Udinese e impegnata a preparare la prossima sfida contro l’Atalanta. Situazione opposta per Stefan Posch, che non è riuscito a incidere con la maglia del Como: per l’austriaco 13 presenze e solo 339′ alla corte di Fabregas. È anche per questo motivo che i lariani (con il consenso del Bologna) starebbero pensando di cedere il difensore classe 1997, per il quale è arrivato l’interessamento di alcuni club tra cui Colonia e Mainz.

Diversi anche i giocatori in prestito in club esteri. Jesper Karlsson, in forze agli scozzesi dell’Aberdeen, ha all’attivo 25 presenze e 6 gol tra tutte le competizioni: numeri decisamente migliori rispetto a quelli collezionati sotto le Due Torri. Una rete in 8 presenze in Ligue 1, invece, per Oussama El Azzouzi, passato ai francesi dell’Auxerre con la formula del prestito secco. Ancora più scarno il contributo di Mihajlo Ilić all’Anderlecht, quarto in classifica nella Pro League belga: solo una presenza per il giocatore serbo, reduce da una buona annata vissuta in patria con il Partizan.

Serie B: il Frosinone di Raimondo vola, il Pescara di Okwonkwo e Corazza affonda

Per quanto riguarda il campionato di Serie B, Antonio Raimondo sta volando con il Frosinone: i ciociari occupano la vetta della classifica, con l’attaccante formatosi nel Bologna Primavera a quota 18 presenze e 5 gol. In calo, invece, il Modena di Niklas Pyyhtiä, scivolato in settima posizione dopo una serie di risultati negativi (tra cui 4 sconfitte nelle ultime 5 partite): il finlandese ha all’attivo 18 presenze e il 47% di titolarità, ma nessun gol o assist. Se la passa decisamente peggio il Pescara di Tommaso Corazza (15 presenze, 3 gol, 2 assist) e Orji Okwonkwo (9 presenze e un assist): la squadra abruzzese, salita dalla C all’inizio della stagione, è ultima con 8 pareggi, 9 sconfitte e due sole vittorie.

Le ultime cessioni

Durante il calciomercato invernale, però, non sono mancate nemmeno le cessioni. Il difensore uruguaiano Joaquín Sosa è passato ai cileni del Colo-Colo dopo non aver inciso con la maglia dell’Independiente Santa Fe. Anche diversi ex Primavera hanno cambiato aria: il centrocampista Lorenzo Menegazzo è passato in prestito dal Ravenna al Foggia (militante in Serie C – Girone C), mentre l’ex capitano del Bologna Primavera Riccardo Stivanello si è trasferito a titolo temporaneo al Lumezzane (Gruppo A) dopo essersi ripreso da un grave infortunio al ginocchio.

Ai saluti anche il centrocampista della Primavera Elia Barbaro, passato in prestito alla Nocerina in Serie D. Infine, Naïm Byar è l’unico a essere stato ceduto a titolo definitivo: il franco-marocchino è tornato nel suo Paese natale, dove gioca per il Wydad AC di Casablanca.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook