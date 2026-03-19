Lontano da Casa – Doppietta per Corazza, Raimondo brilla sempre di più

Ecco una nuova puntata di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Serie A – Holm potrebbe salutare la Juve a fine stagione, Fabbian titolare stasera con la Viola

Il ritorno di Emil Holm, passato in prestito alla Juventus durante il calciomercato invernale, si fa sempre più vicino: il difensore svedese, che finora ha collezionato soltanto due presenze tra Serie A e Coppa Italia, sta per rientrare dall’infortunio muscolare accusato ormai un mese fa. Per la sfida di sabato contro il Sassuolo, dunque, dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti. Secondo varie indiscrezioni, tuttavia, l’avventura del terzino destro in bianconero sarebbe già al capolinea: a quanto pare, infatti, la Juve non sarebbe intenzionata a riscattare il prestito.

Un’altra gara da titolare per Giovanni Fabbian, che tra poco scenderà in campo con la Fiorentina in Conference League. Il centrocampista classe 2003 ha subito trovato il proprio spazio nella squadra di Paolo Vanoli: al momento ha infatti all’attivo 11 presenze e 545′ in tutte le competizioni.

Nel frattempo sono arrivate le chiamate nazionali per ben due ex rossoblù: Michel Aebischer, appena riscattato dal Pisa, e Dan Ndoye, passato al Nottingham Forest a inizio stagione, sono stati nuovamente convocati con la Svizzera.

Serie B – Grandissime soddisfazioni per due ex Bologna Primavera: Corazza sigla una doppietta, Raimondo sale a 8 gol stagionali

In Serie B sta brillando particolarmente la stella di Antonio Raimondo, centravanti classe 2004 in prestito al Frosinone. Una decina di giorni fa il ragazzo ha contribuito al 3-0 rifilato alla Sampdoria segnando la sua ottava rete stagionale in 29 presenze con i ciociari, al momento terzo in classifica dietro a Venezia e Monza.

Pochi giorni dopo, invece, i giallazzurri sono stati fermati dal Cesena di Tommaso Corazza, ex compagno di squadra di Raimondo al Bologna Primavera. I bianconeri sono riusciti a pareggiare 2-2 grazie alla decisiva doppietta del difensore bolognese, a quota 2 reti in 5 presenze con il club romagnolo (ottavo in classifica).

Intanto il Pescara, ex squadra di Corazza e attuale casa di Orji Okwonkwo (solo 10 presenze di cui nessuna da titolare), rischia la retrocessione. Gli abruzzesi sono ultimi in classifica ma stanno risalendo la graduatoria grazie a 5 risultati utili di seguito: ora la salvezza dista solo due punti. In sesta posizione troviamo invece il Modena del centrocampista finlandese Niklas Pyyhtiä, a quota 22 presenze.

Il punto sui giocatori del Bologna in prestito nelle serie minori

Anche in Serie C militano molti ex giocatori della Primavera rossoblù. Un gol e un assist per l’attaccante Tommaso Ebone con il Trento, quarto nel Gruppo A. Ottavo posto per il Lumezzane del centrale difensivo Riccardo Stivanello e della punta Gennaro Anatriello, rispettivamente a quota 13 e 8 presenze. Il Pro Patria del difensore Mattia Motolese (24 presenze) è invece penultimo.

Nel Gruppo B troviamo Nicola Bagnolini, 13 presenze, 13 gol incassati e 3 clean sheet con il Gubbio ottavo in classifica. Il portiere romagnolo classe 2004, però, non gioca titolare da 5 giornate. Infine, il Carpi di Manuel Rosetti occupa la quattordicesima posizione della graduatoria: il centrocampista classe 2005 ha finora raccolto un assist in 27 presenze.

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