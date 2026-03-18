Primavera Bologna, tripla chiamata azzurra

È un momento decisamente positivo per il vivaio del Bologna, che può festeggiare la chiamata in azzurro di Francesco Castaldo, Luca Lo Monaco e Kevin Fustini. Tre percorsi diversi, tre età differenti ma un unico filo conduttore: il riconoscimento del lavoro svolto in stagione. Un segnale importante, che premia non solo i singoli ma l’intero ambiente.

Convocazioni azzurre: il percorso di Fustini

Il più giovane dei tre, Kevin Fustini, è stato selezionato dall’Italia Under 17 per partecipare a uno stage di preparazione in vista del secondo turno delle qualificazioni europee, in programma dal 25 al 31 marzo. Si è aggregato al gruppo nella giornata di ieri e resterà fino a sabato: un’opportunità preziosa per confrontarsi con il livello internazionale e continuare il proprio percorso di crescita.

Convocazioni e crescita: Lo Monaco e Castaldo

Discorso simile, ma in contesti diversi, per Luca Lo Monaco e Francesco Castaldo. Il primo, tra le rivelazioni più interessanti della Primavera rossoblù, è stato chiamato dall’Italia Under 18 per uno stage composto da quattro allenamenti al Centro Sportivo di Novarello.

Nello stesso impianto è presente anche Castaldo, convocato con l’Under 19 guidata dal tecnico Alberto Bollini.

Due percorsi paralleli che confermano quanto il vivaio del Bologna stia lavorando bene sui suoi talenti.

Ritorno al campionato: obiettivo riscatto

Terminati gli impegni con le rispettive Nazionali, i tre torneranno subito a concentrarsi sul campionato. L’appuntamento è fissato per sabato (ore 11) a Crespellano contro il Frosinone, una sfida importante per interrompere la serie recente di risultati non brillanti – due sconfitte e un pareggio – che però non hanno intaccato le certezze del gruppo.

Playoff nel mirino: la spinta dell’azzurro

La corsa a un posto nei playoff resta apertissima e ogni dettaglio può fare la differenza. In questo senso, l’esperienza in Nazionale potrebbe rappresentare un valore aggiunto: più consapevolezza, più fiducia, più qualità.

Quanto può incidere questa “carica azzurra” nel momento decisivo della stagione?

Fonte: Stadio

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