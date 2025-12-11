Lontano da Casa – La rinascita di El Azzouzi

Ecco una nuova puntata di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Il punto sui giocatori del Bologna in prestito in Serie A e all’estero

La scorsa settimana Stefan Posch è sceso in campo dal primo minuto nel match tra l’Inter e il Como, finito 4-0 per i nerazzurri: il difensore austriaco è salito così a quota 9 presenze con la maglia dei lariani, per un totale di 284′ giocati (e il 21% di titolarità). Nel frattempo il Pisa di Michel Aebischer è uscito sconfitto per 1 a 0 dal match casalingo contro il Parma: ancora una partita da titolare per il centrocampista svizzero, che all’attivo ha 13 presenze con i toscani.

Nei giorni scorsi, però, il rossoblù ad aver brillato maggiormente è Oussama El Azzouzi. Il giocatore olandese di origini marocchine, passato in prestito all’Auxerre, è dovuto rimanere fermo a lungo per una serie di problemi fisici. Nell’ultima giornata di Ligue 1, però, El Azz è stato uno dei protagonisti della vittoria per 3 a 1 contro il Metz, segnando anche la sua prima rete nella massima serie francese. Lontano da Bologna, anche Jesper Karlsson sembra aver vissuto una vera e propria rinascita: l’attaccate svedese, in forze agli scozzesi dell’Aberdeen, ha finora collezionato 15 presenze e 4 gol tra campionato e Conference League.

Meno prolifico Joaquín Sosa, che con la maglia dell’Independiente Santa Fe ha raccolto 813′ tra tutte le competizioni (non venendo convocato da tre giornate di campionato). Il portiere Thomas Gillier, infine, ha finora collezionato 8 presenze con i canadesi del CF Montréal: finora il suo bilancio è di 12 gol incassati e zero clean sheet.

Serie B e C: il Frosinone di Raimondo in vetta alla classifica, ancora un assist per Corazza con il Pescara

In vetta alla classifica della Serie B troviamo ora il Frosinone di Antonio Raimondo, con l’ex Bologna Primavera a quota 4 gol in 14 presenze. La punta classe 2004 è partita titolare per 10 volte e ha raccolto altri 81′ anche nella scorsa giornata di campionato. Al contrario, il Modena di Niklas Pyyhtiä ha perso terreno: a causa di due pareggi e due sconfitte nelle ultime 5 giornate di campionato, gli emiliani sono scivolati dalla prima alla sesta posizione. Il finlandese ha finora collezionato 14 presenze (di cui 7 da titolare) e un totale di 633′. L’ultimo posto è invece occupato dal neopromosso Pescara, nel quale militano i due rossoblù Tommaso Corazza e Orji Okwonkwo: 12 presenze, 2 gol e 2 assist (tra cui quello servito nell’1-1 contro il Bari) per il primo, un assist e 8 presenze per il secondo.

Breve aggiornamento anche sui giocatori usciti dal Bologna Primavera e militanti ora in Serie C. Manuel Rosetti è a quota 15 presenze, un assist e il 94% di titolarità con il Carpi (quinto nel Girone A). Solo 3 presenze, invece, perLorenzo Menegazzo con ilRavenna, al primo posto dello stesso girone. Il Trento di Tommaso Ebone(7 presenze) lotta a metà classifica del Gruppo B. Gennaro Anatriello e il suo Potenza sono ottavi nel Girone C: un gol e un assist in 14 presenze per la punta rossoblù. Il terzultimo posto dello stesso girone è invece occupato dal Foggia di Naïm Byar (6 presenze).

