Lontano da Casa – Raimondo in gol, doppietta per Corazza

Ecco una nuova puntata di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Il punto sui giocatori del Bologna in prestito in Serie A e all’estero: bene Aebischer e Karlsson, El Azz sta lentamente recuperando

Prosegue l’avventura di Stefan Posch al Como, al momento sesto in classifica con 21 punti, 5 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta (proprio contro il Bologna). Il difensore austriaco ha all’attivo un gol in 7 presenze, compresi i 5′ finali giocati nell’ultima gara contro il Torino (vinta con uno schiacciante 5 a 1). 2-2, invece, tra il Sassuolo e il Pisa di Michel Aebischer: il centrocampista svizzero è a quota 11 presenze in campionato, con l’83% di titolarità.

Ottimo il rendimento di Jesper Karlsson all’Aberdeen: finora l’attaccante svedese ha segnato 3 gol in 8 presenze in Premiership, a cui si aggiungono le 3 presenze e il 100% di titolarità in Conference League (dove ha realizzato anche una rete). Per quanto riguarda il percorso di Oussama El Azzouzi all’Auxerre, l’olandese-marocchino è tornato in campo pochi giorni fa dopo una serie di infortuni, riuscendo a giocare 89′ contro il Lione prima di essere sostituito.

Rossoblù in prestito in Serie B e C: in gol Raimondo e Corazza, momento di grande forma per Pyyhtiä (convocato con la Nazionale maggiore finlandese)

I giocatori rossoblù, tra cui molti ex Bologna Primavera, si stanno facendo notare anche in Serie B. Il difensore Tommaso Corazza, ad esempio, ha appena firmato una doppietta nel 3-3 finale tra il suo Pescara e il Catanzaro, contribuendo al pareggio che ha permesso agli abruzzesi (penultimi in classifica) di portare a casa un punto. Due gol e un assist in 10 partite per il giocatore bolognese, compagno di squadra di Orji Okwonkwo (un assist in 7 presenze).

Se la passa decisamente meglio il Modena di Niklas Pyyhtiä, al secondo posto della graduatoria. Il finlandese ha finora all’attivo 12 presenze, per un totale di 570′ con il 54% di titolarità. Con l’ultima pausa Nazionali il il centrocampista classe 2003 ha ottenuto la sua prima convocazione con la Finlandia, segnando anche un gol all’esordio, e ha raggiunto ora il suo valore di mercato più elevato: 1,7 milioni di euro. Bene anche il Frosinone, terzo in classifica dietro a Monza e Modena: nei ciociari milita l’ex centravanti della Primavera rossoblù Antonio Raimondo, che in 12 presenze ha segnato 4 reti (l’ultima delle quali nella vittoria per 3 a 2 ottenuta in casa del Bari).

Tra i giocatori rossoblù con i numeri migliori in Serie C, poi, c’è Manuel Rosetti: il centrocampista classe 2005 è a quota 14 presenze, un assist e il 93% di titolarità con il Carpi (sesto nel Girone B). Buon bilancio anche per la punta Gennaro Anatriello, che con il Potenza ha all’attivo 16 presenze, due gol e un assist tra campionato e Coppa Serie C. Meno irresistibili i numeri di altri ex del Bologna Primavera come Lorenzo Menegazzo (3 presenze con il Ravenna), Tommaso Ebone (7% di titolarità con il Trento) e Naïm Byar (a quota 5 presenze con il Foggia, ultimo nel Girone C).

