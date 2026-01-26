Bologna FC
Maccabi Tel-Aviv-Bologna, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni
Giovedì sera in Europa Leauge sarà il momento di Maccabi Tel-Aviv-Bologna: tutto sul match, dove vederlo in TV, quali sono le probabili formazioni e come il Bologna può passare direttamente agli ottavi
Un periodo nero, più che un periodo “no”. Una buona partita, vanificata completamente da un errore, trasformata in una sconfitta. Genoa-Bologna ha rappresentato questo per il popolo felsineo, che ora però è chiamato a guardare avanti e a farlo immediatamente: torna l’Europa League, con l’ultima giornata della League Phase. Giovedì alle 21, da Backa Topola, andrà in scena Maccabi Tel-Aviv-Bologna. Una gara che per il Bologna potrebbe valere la Top-8, ma solo con una vittoria Rossoblù e con una serie di incastri in base ai risultati delle avversarie. Qui sotto ecco tutte le informazioni sul match.
Maccabi Tel-Aviv-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla
Competizione: Europa League, 8^giornata League Phase;
Partita: Maccabi Tel-Aviv-Bologna;
Data: giovedì 29 gennaio 2026;
Orario: 21:00;
Luogo: TSC Arena, Backa Topola (Serbia);
Canale TV: Sky Sport Uno, canale 201;
Piattaforma streaming: NOWTV, Sky Go.
Le probabili formazioni
Come il Bologna può qualificarsi in Top-8?
Come riportano i più, l’esempio da tenere in considerazione nella League Phase dell’Europa League 2024/2025 sono i Rangers Glasgow, passati con 14 punti (due in più di quelli del Bologna oggi, fermo a 12) ma con miglior differenza reti rispetto a Bodo/Glimt, Anderlecht e FCSB. Oggi i Rossoblù sono a pari punti con PAOK, Stoccarda e Celta Vigo.
A 14 punti si trovano Real Betis e Porto, le quali sfidano rispettivamente Feyenoord e Rangers in casa: mentre gli olandesi lottano per raggiungere i play-off, gli scozzesi sono già tagliati fuori. A 13 troviamo Genk e Stella Rossa, che affronteranno rispettivamente Malmo e Celta Vigo: mentre il Malmo è tagliato fuori, il Celta Vigo è attualmente alla pari con il Bologna e deve vincere per sperare, proprio come i Rossoblù.
Arrivando proprio a coloro che sono a pari punti con il Bologna, oltre al Celta Vigo già passato in analisi, troviamo PAOK e Stoccarda. I greci dovranno affrontare i primi in classifica, e cioè il Lione, mentre lo Stoccarda se la vedrà con lo Young Boys, in lotta per rimanere dentro alla zona play-off. Insomma, la possibile qualificazione diretta del Bologna agli ottavi passerà dalla vittoria contro il Maccabi, obbligatoria per sperare: in quel caso, le squadre davanti ai Rossoblù dovrebbero incappare in un risultato negativo e avere una differenza reti peggiore di quella del Bologna.
