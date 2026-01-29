Maccabi Tel-Aviv-Bologna: cosa serve ai Rossoblù per la Top-8?

È serata di Europa League, l’ultima della League Phase. È la sera di Maccabi Tel-Aviv-Bologna, partita che per i Rossoblù, con tre punti, potrebbe valere anche di più dell’accesso ai play-off, già matematicamente raggiunto. Il Bologna sogna di poter raggiungere la Top-8, che vorrebbe dire volare direttamente agli ottavi di finale, ma non dipende solo dai Rossoblù: quali sono le combinazioni perché ciò accada?

Maccabi Tel-Aviv-Bologna da tre punti, e poi…

La discriminante principale è proprio la vittoria Rossoblù a Belgrado: se alla TSC Arena Maccabi Tel-Aviv-Bologna non termina con il segno “2”, e quindi con i tre punti a favore dei Rossoblù, ogni speranza è vana. Ma, se il Bologna porta a casa il bottino pieno, allora lo sguardo si sposta sulle altre partite. La prima è quella del Betis Siviglia, la quale dovrebbe non vincere contro il Feyenoord, con il Bologna che contemporaneamente dovrebbe segnare almeno due reti in più. Scenario identico se si guarda al Porto, che affronterà i Rangers di Glasgow.

Insomma, Maccabi Tel-Aviv-Bologna non passa quindi solo dai tre punti, quelli fondamentali, ma anche dal numero di gol che segneranno i Rossoblù. Un’altra contendente ad un posto nella Top-8 è il Genk, che dovrebbe anch’essa cadere nella sfida contro il Malmo, contemporaneamente allo stesso risultato (la sconfitta) per lo Stoccarda con lo Young Boys e del Paok contro il Lione. Inoltre, Stella Rossa e Celta Vigo, in quello che è uno scontro diretto, non dovrebbero andare più in là del pari.

Incastri difficili

Sognare, e sperare, non costa nulla, ma anche in casa Bologna c’è la consapevolezza che l’opportunità vera è sfuggita giovedì scorso, quando con il pareggio contro il Celtic il destino non era più nella proprie mani. In questo momento i Rossoblù hanno ben sette squadre davanti e la proiezione alla fine delle partite di stasera è tra il decimo e il dodicesimo posto, visti alcuni incroci non proibitivi per le avversarie dirette. Insomma, intanto il Bologna pensa ai tre punti: con quelli, poi, si guarderà la classifica.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook