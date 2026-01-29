Di Vaio pre Maccabi Tel Aviv-Bologna: «Non è una partita scontata. Mercato? Non abbiamo necessità numeriche»

Nel pre partita di Maccabi Tel Aviv-Bologna si è espresso Marco Di Vaio. Ecco le sue parole, tra Europa League, Campionato e Calciomercato.

Le dichiarazioni di Marco Di Vaio pre Maccabi Tel Aviv-Bologna

Quale può essere l’insidia di questa partita?

«Ne parlavamo oggi al tavolo con il mister. Le insidie sono tante oggi. In primis per la mancanza dei tifosi tra gli spalti. L’insidia può stare anche nel dare per scontato che loro arrivano qua con un solo punto in Europa e che quindi non possano avere possibilità. Non è affatto una partita scontata, in Europa League niente lo è. Ti devi conquistare tutto facendo grandi partite. Noi abbiamo necessità di vincere, per il morale e perché vogliamo arrivare più in alto possibile, e anche per cercare di intercettare quella minima possibilità per cercare di rientrare tra le prime otto».

Il mercato dice che state cercando un centrocampista offensivo. Che cosa può servire al Bologna in questo momento?

«Con lo scambio tra Fabbian e Shom abbiamo cercato di inserire un giocatore con più o meno le stesse caratteristiche. Non abbiamo quindi necessità in questo ruolo. Inoltre non abbiamo necessità numerica, lo dico da tutto il mese di gennaio. In questo momento siamo concentrati sulla partita, poi da domani mancheranno quattro giorni alla fine del mercato e saremo vigili. Ripeto: non abbiamo né necessità numeriche che tecniche».

Di Vaio sulla situazione di calciomercato di Dallinga:

«Tanti cercano le punte. Non abbiamo ricevuto niente di ufficiale e in questo momento non siamo neanche interessati a parlarne».

Possiamo dire che in questo momento il Bologna è più concentrato sulle coppe che sul campionato?

«In Europa abbiamo fatto molto bene fino ad adesso e vogliamo farlo anche stasera. Aver raggiunto i play off non era scontato. Successivamente avremo la Coppa Italia, e ce la vogliamo giocare al massimo. Nell’ultimo mese abbiamo perso qualcosa in campionato per distrazione. Come ha detto il mister, non perché non eravamo abbastanza preparati o perché non ci teniamo ma perché abbiamo pagato degli errori individuali. Per noi stasera è una partita molto importante, per affrontare al meglio i mesi che verranno».

