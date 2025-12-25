Massimo, Massimo… 18 anni non si fanno tutti i giorni

Quando ero piccola, ho sempre provato poca invidia nei confronti di chi compiva gli anni tra Natale e Capodanno. Ho conosciuto compagni e amici nati il 24, il 25, chi il 31, chi l’1 gennaio, anzi, anche chi è stato il primo nato dell’anno, aggiungo. Avevo sempre l’impressione che si perdesse qualcosa, che non fosse chiaro se gli auguri erano solo e solamente per te, se le persone fossero felici di festeggiarti o felici e basta, perché era Natale. Ecco, caro Massimo, Massimo Pessina, per te questo discorso non potrà proprio valere mai. Ti spiegherò anche il perché, oggi, che compi quella meraviglia che sono i 18 anni.

Pessina e l’esordio in Bologna-Napoli

Era il 9 novembre, ed ero a casa con qualche amico a vedere la super sfida tra Bologna e Napoli. Niente lavoro, quel giorno, un semplice pranzo insieme e la partita, e sottolineo la, per vedere se questo Bologna di Italiano fosse veramente in grado di battere anche i campioni d’Italia. Lukasz si fa male, ed entri tu.

Non saprei dirti che cosa ho provato, che cosa hanno provato tutti, in quel momento. Il piccolo Pessina, il cinno, dietro a Skorupski e Ravaglia, due totem rossoblù, che con calma e pazienza sta lavorando e gettando le basi per la propria carriera. Ma non è nemmeno piccolo, è piccolissimo, solo 17 anni, 18 da compiere il giorno di Natale. Lukasz ti abbraccia, anzi, ti stritola, ti fa capire di non avere paura di niente. E lo capisci, lo sai, come lo sa Italiano, anzi, come lo sanno tutti sulla panchina rossoblù, in campo, sugli spalti. Andrà bene. Ed è andata benissimo. Ma quella è una storia che conosciamo, e che è stata spesso raccontata.

Ecco, oggi è il giorno di Natale. Lo disse chi commentava in televisione: “18 anni ancora da compiere, proprio il 25 dicembre“. Una data speciale. Lasciamo perdere l’altra faccia nota che è nata proprio oggi, va bene, ma se c’è una cosa che ricordo del giorno dopo, il 10 novembre, è che tutti i giornali nei quali mi sono imbattuta ripetevano il fatto che fossi nato proprio oggi, 18 anni fa. Il portierino prodigio, che esordisce vincendo contro il Napoli di Conte, e ciò che resta impresso è il compleanno il giorno di Natale. Strani casi della vita: vinci col Napoli e il giorno dopo si parla solo di te, del fatto che sei il portiere del Bologna più giovane di sempre… e del tuo compleanno, giustamente.

Tanti auguri, Massimo

Insomma, caro il nostro Pessina, alla fine dobbiamo farti un sacco di auguri. Auguri speciali, sottolineerei: 18 anni si compiono una volta sola. Certo, anche 17, 19, ma 18… Un giorno ti senti un cinno, appunto, un altro sei come Ravaglia che, a 26 anni, piange come una fontana dopo una finale di Supercoppa italiana agguantata, mai termine fu più calzante di così, proprio grazie alle parate del proprio Numero 1. Numero 13, anzi, perché quello di Chicco è un numero davvero importante. E aggiungiamo anche gli auguri di Natale, ovviamente, una festa che capita una volta all’anno, e quelli di una carriera straordinaria, per finire.

La vita è fatta di momenti, Massimo. Il primo allenamento, la prima parata, la prima convocazione, l’esordio. Ma ci sono anche momenti diversi, come un Dall’Ara intero che urla il tuo nome, l’abbraccio dei compagni, quasi fossi il fratellino piccolo di tutti, la torta da portare ad allenamento, perché ci sono sempre tradizioni da rispettare. Non solo, perché siamo sicuri che oltre ai momenti che conosciamo tutti noi, ce ne saranno tanti altri che conoscerai solo tu, o che conoscerete solo voi. Come giusto che sia.

Quindi, caro Massimo, anzi, Pessina, come ti conoscono in giro per l’Italia (anche se abbiamo visto su qualche emittente televisiva molto importante, affibbiarti anche il nome Pagliuca)… Buon compleanno. Questo deve essere davvero un grande compleanno, visto che come abbiamo detto, 18 anni si compiono davvero una volta sola. Non fare tardi, però, perché il 28 si gioca, e dobbiamo tornare a vincere. E che tu sia in campo o in panchina, il Dall’Ara, per te, avrà sempre un pollice in su. 30mila pollici in su, per te che grande eri già anche ben prima di oggi. Tanti auguri, Massimo. E buon Natale.

