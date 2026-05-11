Missione Napoli: il Bologna va all-in su Castro e Rowe

La coppia anglo-argentina si prepara a scendere nuovamente in campo dal primo minuto: dopo il turno di riposo contro il Cagliari, Castro e Rowe saranno protagonisti nella sfida di questa sera tra Napoli e Bologna. Mister Vincenzo Italiano si giocherà tutto sui due giovani per impensierire gli azzurri e sfatare il tabù del gol. Quale? I rossoblù non segnano dal 12 aprile, dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Lecce.

Come scrive Stefano Brunetti su Stadio, sono 270 i minuti senza gol, ma arrivano a 360 se si conta anche l’Europa. Il Bologna vuole interrompere la pericolosa scia a partire da questa sera al Maradona di Napoli. La missione sarà affidata proprio a loro, che in due hanno segnato 18 gol: Santiago Castro e Jonathan Rowe.

Santi Castro verso la sua miglior stagione in carriera

La sua firma è la seconda migliore in quel di Casteldebole (dietro solo ad Orsolini), ma un aprile senza reti ha rallentato quella che potrebbe essere la sua miglior stagione in termini realizzativi. Tenendo conto di tutte le competizioni in realtà lo è già: con 11 reti si è superato rispetto alle 10 dello scorso anno, ma in Serie A ne ha segnata una in meno. L’ultima risale a metà febbraio nella gara contro il Torino.

Santi in questi mesi ha fatto parecchi straordinari per coprire l’infortunio del compagno di reparto Dallinga, motivo per cui domenica scorsa il mister lo ha fatto partire dalla panchina. Al suo posto ha giocato Jens Odgaard con scarsi risultati, ecco perché questa sera vedremo l’argentino partire ancora da titolare.

Rowe, la carta vincente per Napoli-Bologna

Se non fosse stato per l’infortunio avrebbe giocato anche contro il Cagliari. Jonathan Rowe è una di quelle carte che non puoi permetterti di non giocare, ragion per cui è già pronto per tornare alla carica questa sera contro il Napoli.

L’inglese conta un bottino di 7 gol stagionali, di cui 4 però segnati in giro per l’Europa. In Serie A ne ha segnati soltanto 2 e questa sera cercherà di riequilibrare il conto. Anche perché da qui a fine stagione (o quasi) giocherà senza concorrenza.

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