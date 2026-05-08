Terzultimo appuntamento stagionale per Napoli e Bologna che lunedì chiuderanno la 36^ giornata di campionato al Maradona. Le squadre di mister Vincenzo Italiano e di Antonio Conte non hanno più tanto da chiedere alla loro stagione, ma devono evitare figuracce.

Soprattutto i rossoblù che devono in qualche modo rialzare la testa dopo un periodo complicatissimo. Le quattro partite senza vittoria e senza segnare reti, anzi subendone addirittura 8, sono troppe. Serve una reazione e l’occasione a Fuorigrotta è ghiotta perché anche i partenopei non stanno benissimo.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Napoli e Bologna.

Napoli-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 36^ giornata;

Serie A, 36^ giornata; Partita: Napoli-Bologna;

Napoli-Bologna; Data: lunedì 11 maggio 2026;

lunedì 11 maggio 2026; Orario: 20:45;

20:45; Luogo: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli;

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli; Canale TV: Zona DAZN 214 su Sky;

Zona DAZN 214 su Sky; Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santons; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Alla terzultima di campionato contro il Napoli, il Bologna arriva consapevole di dover reagire. Mister Italiano sa di dover chiudere bene per non lasciare un brutto ricordo di questa stagione. Sia che se ne vada dal club, sia che rimanga.

Dall’infermeria comunque sono arrivate buone notizie. In vista della trasferta del Maradona, il tecnico avrà nuovamente a disposizione Lukasz Skorupski, João Mario e Dallinga. Tre opzioni in più per fare scelte ponderate soprattutto in difesa e in attacco.

Dall’altra parte anche Antonio Conte, a sua volta, sta recuperando uomini importanti. Non è ancora chiaro come verrà gestito Romelu Lukaku, di sicuro dovrebbe rivedersi almeno in panchina Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro rientra dopo la grave distorsione al ginocchio.

Nel frattempo, però, i partenopei hanno rinunciato definitivamente alla lotta scudetto e devono ora difendere il secondo posto dagli eventuali attacchi di chi insegue.

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