Napoli-Bologna (2-3), Miranda: «L’obiettivo del prossimo anno è tornare in Europa»

Triplice fischio al Maradona: il Bologna torna sotto le Due Torri con una vittoria importantissima e conquista 3 punti preziosi che fanno tornare la squadra di Italiano all’ottavo posto.

I felsinei hanno disputano un grande primo tempo, con Bernardeschi che al 10’ minuto ha subito portato avanti il Bologna con una perla che ha ipotizzato Milinkovic Savic. Dopo l’incrocio dei pali di Miranda al 12′, lo spagnolo si è poi procurato il rigore che ha portato al gol Riccardo Orsolini nella sua primissima rete in carriera contro il Napoli.

Allo scadere del recupero i partenopei hanno accorciato le distanze con Di Lorenzo e, successivamente, al 48’ è arrivato anche il gol del pareggio firmato Allisson Santos. Il Bologna, in difficoltà nella ripresa, ha potuto tirare un sospiro di sollievo al 91′ grazie alla rovesciata spettacolare di Jonathan Rowe – arrivata dopo un’altra conclusione di Miranda – che ha chiuso definitivamente la partita.

Napoli-Bologna: le parole del player of the match Juan Miranda

Terminata la partita, DAZN ha consegnato il premio di “Player of the match” a Juan Miranda, che ha commentato così la sua prestazione in Napoli-Bologna.

«Il premio MVP è una grande soddisfazione – ha affermato il terzino – Stasera abbiamo fatto una grande partita di squadra su un campo difficile e meritavamo la vittoria».

Lo spagnolo ha successivamente ripercorso la stagione del Bologna, chiarendo l’obiettivo del prossimo anno. «In questa stagione abbiamo fatto bene in Europa League, perdendo solo con l’Aston Villa che è in finale, il percorso in campionato invece è stato più in salita. Potevamo fare di più perché questa squadra meritava di più. Per il prossimo anno l’obiettivo è tornare in Europa perché abbiamo una grande squadra e oggi l’abbiamo dimostrato».

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