Bologna, a Napoli attacco deluxe? L’idea dei “quattro tenori” tutti titolari

Un weekend di Serie A che va verso la sua naturale conclusione. A questa 36esima giornata, però, manca all’appello il lunedì, e il suo classico monday night: Napoli-Bologna. Una partita tutt’altro che banale, come ha sottolineato Vincenzo Italiano nella conferenza stampa pre-partita. Uno spartiacque ripetuto per entrambe le compagini nei due precedenti di questa stagione.

Dalle parti di Casteldebole, viste queste ultime partite abbastanza sperimentali, si potrebbe anche pensare di calare l’asso al “Maradona”, domani, con l’arsenale d’attacco più forte, tutto insieme: un tentativo quantomeno di buona spregiudicatezza.

Napoli-Bologna, Rossoblù da attacco totale?

Un esperimento visto soltanto a partita in corso, ma che in Napoli-Bologna si potrebbe pensare di vedere anche dal primo minuto, come ipotizza anche Matteo Dalla Vite sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Bernardeschi sulla trequarti, Castro davanti a lui, ai lati Rowe e Orsolini. Per dare un po’ di pepe a una partita che ne avrà già di suo, visti i precedenti 2-0 registrati a favore del Bologna in campionato e a favore del Napoli in Supercoppa. Come l’ha definita scherzosamente Vincenzo Italiano, sarà davvero una “bella” domani.

Il Napoli con una vittoria si garantirebbe aritmeticamente la Champions League. La squadra di Antonio Conte, anche per questo, cercherà in tutti i modi di rendere quantomeno la partita divertente. All’attacco, diciamo. E per questo motivo anche il Bologna, che ha come obiettivo – dichiarato – l’ottavo posto, potrebbe pensare a un ritorno al passato. A un full-attack, per dirla con termini da oltreoceano. Anche per rendere in partenza la partita divertente, che sarebbe già una novità visto l’andazzo recente.

Equilibrio si o no?

Quello che aveva portato il Bologna, nel suo periodo peggiore ad inizio 2026, a trovare un assetto più contenitivo, con un falso trequartista e non più un Odgaard regista dell’attacco. Scelte, anche comprensibili da parte di Vincenzo Italiano: bisognava rialzare la testa e ritrovare fiducia, come è poi capitato. Ora, però, si va verso la fine e le ultime partite hanno dimostrato anche una verve un po’ al risparmio, se così si può dire.

Per questo motivo, magari, buttarsi con un po’ più di coraggio sin dal primo minuto potrebbe spiazzare anche l’avversario di domani, un Napoli che anch’esso ha vissuto le fasi dei Rossoblù, almeno per quanto riguarda il cambio di interpreti e moduli. E che, per quanto comunque abbia bisogno di una vittoria, di certo non si è dimostrato irreprensibile nelle ultime uscite. Bologna, se vuoi approfittarne, questo è il momento.

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