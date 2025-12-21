Il Bologna si presenta alla finale di Supercoppa con il morale alle stelle: contro il Napoli i rossoblù si giocano il secondo trofeo dell’anno. La formazione felsinea, dopo aver eliminato l’Inter ai rigori, torna in campo nella finale saudita contro i partenopei.

La gara chiuderà la kermesse nel Medio Oriente, dopo aver messo un punto alle polemiche per la formula ad inviti. Napoli Campione d’Italia e Bologna vincitore della Coppa Italia si sfidano in quella che doveva essere a prescindere la loro finale. Ecco dove vederla in tv e a che ora.

Napoli-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Supercoppa Italiana, finale;

Partita: Napoli-Bologna;

Data: lunedì 22 dicembre 2025;

Orario: 20:00;

Luogo: Al-Awwal Stadium (King Saud University Stadium), Riad, Arabia Saudita;

Canale TV: Italia 1, Mediaset 20;

Piattaforma streaming: Mediaset Infinity+.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; David Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Dopo aver eliminato l’Inter in semifinale passando dai rigori, il Bologna riprova l’impresa di portare a casa un trofeo. Lo scorso 9 novembre, i felsinei hanno battuto i partenopei in campionato di fronte al pubblico amico del Dall’Ara. 2-0 con reti di Dallinga e Lucumí che di fatto chiuse il momento più delicato della stagione di Campioni d’Italia.

Vincenzo Italiano arriva alla gara dovendo comunque fare i conti con assenze pesanti. Nonostante un pilastro come Remo Freuler non ci sarà, la squadra sta comunque trovando un buon equilibrio grazie alle scelte di mister Italiano.

Dall’altra parte, a proposito di equilibri, Antonio Conte ha dovuto fare magie per far quadrare il suo Napoli in assenza di Anguissa, De Bruyne, Lukaku e Gilmour. La squadra azzurra con il 3-4-2-1 sembra funzionare molto bene e ha vinto senza alcun vero patema 2-0 contro il Milan in semifinale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook