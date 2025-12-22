Il Bologna, tra qualche ora, sarà in campo per provare a portare a casa il secondo trofeo dell’anno, la Supercoppa italiana. In quel di Riad Vincenzo Italiano sta cercando di studiare il miglior undici possibile per riuscire a impensierire i campioni d’Italia del Napoli, una di quelle missioni impossibili (o quasi) che il Bologna ha già dimostrato di avere nelle proprie corde. Per chi se lo fosse dimenticato, risale al 9 novembre la vittoria del Bfc in quel del Dall’Ara sull’armata di Conte, con un 2-0 che fu un segnale roboante per tutto il campionato.

Bologna, chi gioca?

Ma quali saranno le scelte di Italiano per stasera? Attualmente pare più probabile vedere in campo Dallinga per Castro, sia per la panchina fatta contro l’Inter, sia perché l’olandese ha già dimostrato di essere in grado di superare la difesa del Napoli, visto che la prima rete nella sfida di un mese e mezzo fa portava proprio la sua firma.

Ma Dallinga non sarà (con tutta probabilità) l’unica novità. La difesa probabilmente sarà confermata in toto, a partire da Ravaglia tra i pali fino a Heggem, Lucumi, Holm e Miranda (con gli ultimi due rispettivamente in vantaggio su Zortea e Lykogiannis), ma sarà il centrocampo quello maggiormente soggetto alle fantasie di Italiano. Ferguson in mezzo, con al proprio fianco Pobega (probabilmente preferito a Moro).

Per il Bologna davanti, insieme al già citato Dallinga, non è da escludere che ci sarà Fabbian sulla trequarti, mentre data l’assenza dell’infortunato Bernardeschi Orsolini sarà confermato nella sua corsia. Sulla sinistra, invece, più probabile vedere Cambiaghi che Rowe, con l’italiano favorito sull’inglese.

Tifo

Gli spalti del Bologna saranno principalmente pieni di simpatizzanti della truppa rossoblù, anche se nella semifinale si erano visti oltre 300 supporters arrivati dall’Italia per sostenere i propri beniamini. In pochi, infatti, avevano prenotato il viaggio fino a lunedì, forse per evitare di eccedere nell’ottimismo in una gara secca. Insomma, sarà una finale diversa dall’esodo che portò migliaia di tifosi rossoblù all’Olimpico, ma la tensione è la stessa. A Bologna c’è voglia di invadere ancora una volta Piazza Maggiore.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook