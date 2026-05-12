Napoli-Bologna (2-3), Rowe: «Non volevo stare in panchina, poi il Mister mi ha detto che dovevamo vincere»

«Sono felice di essere utile al gruppo» ha dichiarato Jonathan Rowe, autore del terzo gol del Bologna contro il Napoli ieri sera al Maradona. Una rovesciata che ha permesso alla squadra di Vincenzo Italiano di conquistare una vittoria che mancava dal 12 aprile contro il Lecce.

L’attaccante inglese ha poi espresso il suo stato d’animo riguardo all’undici iniziale: «Non volevo stare in panchina, non mi ha fatto piacere. Poi il Mister mi ha chiamato e mi ha detto che c’era da vincere la partita. Ci ho provato sono felice».

Napoli-Bologna, l’intervista di Rowe

Anche se sulla fascia destra ha iniziato Orsolini, Italiano ha scelto di non rinunciare alla qualità di Bernardeschi, che ha alternato l’occupazione della fascia sinistra ad agire alle spalle di Castro. Scelta che ha raccolto i frutti sperati dopo 9′: l’ex Toronto ha bucato Milinkovic-Savic dalla sinistra dell’area di rigore con un colpo di mancino potente e preciso.

Successivamente, ci ha pensato Orsolini ad allungare il vantaggio rossoblù su rigore al 34′. Poi, la squadra di Conte ha riportato la situazione in parità prima con Di Lorenzo, al 45’+2, e poi con Alisson Santos al 48′. E quando sembrava che la partita potesse terminare in pareggio, ci ha pensato Rowe con un colpo da fuoriclasse a regalare i tre punti al Bologna: «Sono felice per la partita, per il risultato e per una vittoria che è arrivata grazie al mio gol» .

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook