Napoli-Bologna: non ci può essere un “migliore”

Oggi nessun MVP. Nessuna richiesta a voi, i nostri lettori. Napoli-Bologna non vede nessun “migliore in campo” tra i Rossoblù, per scelta. Perché dopo un inizio anche abbastanza positivo, con un gol annullato e un atteggiamento quantomeno positivo, il Bologna è quasi uscito dal campo. E questo non può non essere un problema: ci sarà tempo per i “migliori”.

Napoli-Bologna: troppo poco

Nelle nostre consuete pagelle post-partita di Napoli-Bologna sono stati davvero in pochi a salvarsi. E anche questo è un indice di come sia difficile trovare un “migliore in campo” per il Bologna. C’è chi l’ha tenuto a galla il più possibile come Pessina, autore di tante parate ancor prima delle sbavature. C’è un Holm “galleggiante”, come Ferguson e Cambiaghi. Ma non basta.

È stato questo il problema di Napoli-Bologna: contro un Napoli tutt’altro che spumeggiante nella sua impostazione generale, il Bologna si è annullato da solo. Accettando di subire, quasi. E non è questo quello a cui si era abituati, qui. Una squadra che è sembrata senza veri sbocchi, per la prima volta: nelle altre sconfitte l’impressione è stata tutt’altra.

La parola a Tedesco

Il primo vero passo falso di Domenico Tedesco. La classifica piange ancor di più oggi, ma fortunatamente il tempo è ancora dalla parte del Bologna. Non del Bologna di ieri, però. Quello svuotato e confusionario, fin troppo in balia degli altri. La faccia di Tedesco era già un programma: c’è da lavorare, e da trovare soluzioni.

Questo è il Bologna: non quello di ieri sera, ma a livello di rosa. Si è perso, e tutti ne sono consapevoli. Ma anche se si è perso, non si può essere quelli del “Maradona”. Questa squadra ha dimostrato di poter essere molto di più, anche all’interno dei propri errori. Ed è proprio quella squadra a dover tornare. E allora torneranno anche i “migliori in campo”.

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