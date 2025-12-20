Napoli-Bologna: ecco le designazioni arbitrali per la finale di Supercoppa

Il Bologna si prepara ad affrontare il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana: sfida in programma lunedì sera alle 20 che sarà diretta dall’arbitro Colombo.

Designazione arbitrale

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Vecchi, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a La Penna. Per quanto riguarda la tecnologia, al VAR opereranno Di Bello e Pezzuto, chiamati a supportare la squadra arbitrale nelle decisioni più delicate.

Una designazione di grande responsabilità per l’arbitro Colombo, chiamato a gestire una finale di Supercoppa di altissimo livello e dal forte valore simbolico, che mette in palio il primo trofeo stagionale. Napoli e Bologna si affrontano con ambizioni importanti e grande attesa da parte dei tifosi, in una partita che promette intensità, qualità e spettacolo.

Precedenti con il Bologna

Per quanto riguarda il Bologna, Colombo ha già diretto i rossoblù in diverse occasioni in Serie A, con un bilancio complessivamente equilibrato e senza episodi che abbiano lasciato strascichi polemici rilevanti. Situazione differente, invece, per La Penna, il cui nome è stato più volte al centro delle critiche da parte dell’ambiente bolognese per alcune direzioni di gara del passato, elemento che aggiunge attenzione alla gestione arbitrale complessiva della finale. Fonte: Bologna FC 1909

