Uomini decisivi – Napoli-Bologna, edizione Supercoppa

Una finale secca, in campo neutro, contro un Napoli che parte favorito ma che, come dimostrato dalle semifinali, non è invulnerabile. Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva da una sfida qualche certezza e qualche assenza pesante, su tutte quella di Federico Bernardeschi, ma anche con diverse armi offensive pronte a scagliare i propri colpi.

Riccardo Orsolini, il momento di essere un riferimento

Il peso specifico dell’attacco rossoblù passa inevitabilmente dal mancino di Riccardo Orsolini. L’esterno ascolano è ora il giocatore più abituato a prendersi responsabilità nei momenti che contano, soprattutto contro squadre che difendono con grande densità centrale come il Napoli di Conte. Partendo largo, Orsolini ama accentrarsi sul piede forte o attaccare il secondo palo, zona spesso delicata per le difese a tre. Napoli-Bologna rischia di decidersi su un episodio, quindi la sua capacità di creare pericoli anche senza un grande volume di occasioni lo rende il principale candidato a incidere il proprio nome sul tabellino.

Cambiaghi, la giusta imprevedibilità che la finale di Supercoppa richiede

Nicolò Cambiaghi potrebbe avere un ruolo particolare ma essenziale: l’elemento di rottura. Meno associativo rispetto ad altri esterni, ma più diretto e istintivo, è il tipo di giocatore che sa come creare scompiglio puntando l’uomo e attaccando lo spazio. Contro una difesa come quella del Napoli, la sua velocità può essere decisiva, soprattutto se la partita dovesse sbloccarsi, diventando più verticale. In questo caso sarebbe perfetto se Italiano decidesse di giocarselo a gara in corso. Non è il primo nome che viene in mente pensando al gol, ma è uno di quelli capaci di cambiare l’andamento della gara con una singola accelerazione.

In Napoli-Bologna, serve un centravanti che faccia IL gol

Molto passerà anche dalla scelta di Italiano al centro dell’attacco. Castro garantisce maggiore mobilità, pressa alto e prova ad attaccare la profondità, caratteristiche che possono mettere in difficoltà una difesa partenopea eventualmente priva di Beukema. Dallinga, invece, offre più presenza in area e una finalizzazione più immediata, qualità preziose se il Bologna riuscirà a portare palloni puliti negli ultimi sedici metri. In una partita bloccata, il centravanti rossoblù potrebbe avere una sola vera occasione: saperla sfruttare farà tutta la differenza. In questo, se la scelta ricadrà sulla sicurezza, Immobile rimane sempre il nome da evidenziare.

