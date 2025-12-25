Tanti auguri: per l’ennesimo anno sotto l’albero c’è…il Bologna al vertice

E un altro Natale è arrivato. Tempo di famiglia, di gioie e di regali. Anche per un’altra famiglia, immensa, quella Rossoblù. Quella che va dai tifosi alla società, dai giocatori allo staff. Insomma, da chiunque abbia quei colori nel cuore, per qualsiasi motivo. I primi alla quale viene da pensare, però, sono appunto i tifosi. I quali, per il terzo Natale consecutivo si trovano lo stesso regalo sotto l’albero: la propria squadra, il Bologna, in alto in classifica.

Per qualcuno, non sicuramente chi segue questa squadra, non sembrerà chissà cosa. Non, appunto, per i tifosi Rossoblù. Se qualcuno si è avvicinato solo negli ultimi anni la vedrà come normalità. Per chi c’è da sempre, invece, sa che è il regalo più bello di tutti. Quello che ti permette di sognare ancora, per tutto l’anno. Un regalo che, in fondo, è quello che hanno sempre desiderato.

Bologna, è il terzo Natale che…

Che ci fai questo regalo. Si, perché chi vive per questa squadra, per questi colori, si ricorda quando si ha avuto la parvenza di poter davvero dire: «Occhio, che il Bologna non è lì per caso». Era il 2023, sulla panchina sedeva Thiago Motta e in campo c’erano alcuni dei protagonisti di oggi, e altri che per vari motivi hanno salutato verso altri lidi. Era la settimana in cui si batteva l’Inter in Coppa Italia (guarda che coincidenza…) e che, tre giorni dopo, si superava un altro ostacolo nerazzurro e alto, come l’Atalanta.

Il 25 dicembre di quell’anno ci si è svegliati da quarti in classifica, cosa che non accadeva da tempo immemore. Il primo regalo sotto l’albero per la storia recente dei tifosi Rossoblù. Seguito dal secondo, nella scorsa stagione. Altro allenatore, Vincenzo Italiano, e una partenza che, col arrivo dell’inverno, è stata completamente dimenticata. Quattro giorni prima di Natale, il Bologna batte a Torino i Granata, evento che non accadeva da un po’. Evento che ha portato il Bologna al settimo posto, a pari merito con la Juventus sesta e a 3 punti dalla Champions League. Ancora una volta, un altro bel regalo. Quelli che ti fanno guardare con gioia al dopo, alla speranza di quel che verrà.

Ogni anno è sempre più bello

È sempre più bello guardare la classifica di Serie A il giorno di Natale, da qualche anno, perché per chi tifa Bologna è motivo di orgoglio poter dire che non è stato un caso. Già, perché quella era la sensazione, sin dalla prima volta. Quella consapevolezza dall’esterno che, tanto, prima o poi… E invece, per il terzo anno consecutivo il Bologna è lì, a giocarsela con le “sorelle”. Coloro che sembrano essere più abituate, ma che da qualche anno fanno i conti con i Rossoblù e la loro voglia di essere sempre più grande.

Un Bologna arrivato a un passo dal secondo trofeo in un anno solare: anche questa, se l’avessimo raccontata qualche anno fa… Un Bologna che rende comunque orgogliosi, arrivati a questo punto dell’anno. Un altro Natale dove chi ha questi colori nel cuore può permettersi di guardare in alto e sperare, sperare in un regalo ancora più grande a fine stagione, qualunque risultato si possa raggiungere. Tanti auguri, ancora una volta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook