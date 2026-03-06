In un venerdì di lavoro a Casteldebole, mister Italiano e i suoi ragazzi hanno svolto la consueta seduta tattica con una sessione dedicata alle conclusioni. La giornata di oggi, però, ci ha regalato molto di più rispetto a dei semplici allenamenti: scopriamo assieme tutte le notizie di oggi riguardanti il Bologna FC.

Dallinga ancora a parte

Durante la sessione di oggi, si sono allenati ancora a parte Dallinga, Heggem e Miranda. Mentre lo spagnolo ha ancora qualche giornata da passare ai box, la speranza è quella di ritrovare i primi due, pedine importanti, quantomeno dalla panchina. Averli in forma per l’Euroderby sarebbe fondamentale.

Calciomercato – Per il post Freuler, ecco Konè

Per Lucumi e Freuler, che non vogliono rinnovare, la dirigenza deve correre ai ripari. In difesa, gli occhi sono puntati su tre giocatori, tra cui Kempf del Como, mentre per il centrocampo il sogno sarebbe Ismael Konè. Il talento del Sassuolo è un volto noto in società: la sua crescita è avvenuta a Montreal, fattore importante per convincerlo a mettersi la maglia rossoblu.

Bologna, ci vediamo a Pasqua

Sono usciti gli orari della 31° giornata di Serie A e, come l’anno scorso (vs Inter), il Bologna sarà impegnato nella giornata di Pasqua. La partita di Cremona si disputerà alle ore 15, prima di giornata, mentre in serata andranno in scena Pisa-Torino e un super Roma-Inter.

Odgaard punta: l’intuizione di Italiano

Nasce come attaccante e, infatti, alle prime col Bologna Jens Odgaard ha giocato da punta. Poi, però, è arrivata la trasformazione, con la consacrazione da trequartista. Eppure, certe evoluzioni sono fatte solo per tornare indietro più completi. Così, in assenza di Dallinga, il danese potrebbe prendere il posto di Castro a gara in corso contro l’Hellas. Per la notizia completa, clicca qui.

