Verso Bologna-Verona: Italiano pensa a Odgaard prima punta

È di ieri il comunicato del Bologna: Dallinga si è fermato in allenamento per un problema fisico. E allora Vincenzo Italiano per la partita tra Bologna e Verona in programma domenica potrebbe optare per Jens Odgaard prima punta. Perché vorrebbe tenere a riposto Castro molto impiegato e da preservare per l’Europa League. Ecco le scelte di formazione del mister in vista della sfida di campionato.

Bologna: si ferma Dallinga, ipotesi Odgaard prima punta

Tendinite agli adduttori per Thijs Dallinga. L’olandese qualche settimana fa aveva riscontrato un fastidio fisico: dopo i controlli era stato dato il via libera per poter essere convocato. Ora invece il giocatore è costretto a fermarsi. Proprio quando Italiano stava pensando di schierarlo titolare contro il Verona. L’obiettivo è quello di tenere a riposo Castro sempre titolare nelle ultime sei gare. Il mister lo aveva detto nel post partita di Pisa-Bologna: «Dallinga ci sta che domenica possa partire dall’inizio. Santi lì davanti non può giocarle tutte».

Ma neanche il Verona potrà essere l’occasione per Dallinga. Allora al suo posto potremmo vedere Jens Odgaard titolare come prima punta. Il danese, rimasto un po’ ai margini nelle rotazioni rossoblù dell’ultimo periodo, ha segnato il gol della vittoria da subentrato contro il Pisa. Odgaard è un giocatore poliedrico. Ha fatto scintille da trequartista nel 4-2-3-1 ma si sta adattando al ruolo di mezzala nel nuovo 4-3-3. Ora, vista la necessità, può anche rispolverare la posizione da prima punta.

Verso la sfida contro il Verona: la situazione rossoblù in difesa e a centrocampo

Oltre a quella su Odgaard, Italiano per Bologna-Verona è chiamato a prendere altre decisioni importanti per tutti i reparti. In difesa torna disponibile Lykogiannis, tornato ad allenarsi con gli altri ieri. Italiano deve scegliere se gestirne il minutaggio o farlo partire dal primo lì sulla fascia sinistra dove nelle ultime gare è stato adattato Joao Mario. Da valutare anche la situazione di Heggem: superato il problema all’anca sta lavorando separatamente dagli altri. Italiano potrebbe optare per una staffetta con Lucumì per preservarlo per la Roma in Europa League.

A centrocampo contro il Verona il Bologna dovrà fare a meno di Freuler squalificato. Ferguson è pronto a prendere il posto dello svizzero tornando titolare. Accanto a lui due posti Moro, Pobega e Sohm. Le sedute di allenamento dei prossimi giorni saranno fondamentali per Italiano per fare le migliori scelte di formazione.

Fonte: Dario Cervellati, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook