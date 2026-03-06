Bologna FC
Calciomercato Bologna – Tegola rinnovi: per il dopo-Freuler scatta l’asse Montreal e Koné
Addio Freuler e Lucumi? Da Kempf all’asse col Montreal e Koné: i nomi sul tavolo rossoblù
Il fronte rinnovi in casa Bologna si scontra con una realtà ormai innegabile: Remo Freuler e Jhon Lucumi non prolungheranno il proprio contratto. Non è un fulmine a ciel sereno, ma la conferma di uno stallo che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. A Casteldebole la consapevolezza è totale: se la volontà di rimanere ancora legati ai colori rossoblù fosse stata concreta, la firma sarebbe arrivata da tempo, mentre ogni proposta messa sul tavolo in questi mesi è stata sistematicamente rispedita al mittente.
Due situazioni molto diverse quelle davanti agli uomini di calciomercato del Bologna. Se per Lucumi i segnali d’addio erano già emersi durante la finestra di calciomercato estivo, è il muro alzato da Freuler a procurare una bella doccia fredda in casa rossoblù. Il colombiano è in scadenza nel giugno 2027, lo svizzero no: il suo contratto termina a giugno di quest’anno e il suo addio avverrebbe a parametro zero. Come si muoverà quindi il Bologna sul mercato?
Chi prenderà il posto di Lucumi? Ecco i nomi
Le piste aperte al momento sono tre. La prima è quella di Juan Pablo Freytes, l’argentino del Fluminense che a gennaio sembrarava dover raggiungere Ferguson e compagni, poi lasciato in Brasile perché nessuno dei difensori attuali si era poi mosso. La seconda, la preferita del Bologna, è quella di Marc Oliver Kempf del Como: 31enne tedesco e mancino, non avrebbe bisogno di alcun tempo per ambientarsi nel nostro campionato.
La terza e ultima strada percorribile è quella di Otavio, 23enne brasiliano che gioca nel Paris FC, squadra in cui è approdato Immobile. Il Bologna lo aveva chiuso a luglio pensando che ci fosse una società pronta a pagare la clausola di Lucumi, ma così non è stato e Otavio andò in Francia.
Calciomercato Bologna: l’asse Bologna-Montreal passa da Koné
Spostando lo sguardo sul centrocampo, prende quota una suggestione che porta dritta in Canada, lungo l’asse di mercato Bologna-Montreal. Un collegamento naturale, facilitato dalla doppia presidenza di Joey Saputo, che potrebbe trasformarsi in una trattativa concreta.
Il nome caldo è quello di Koné, un profilo che la proprietà conosce fin troppo bene: il centrocampista vestiva infatti la maglia del Montreal proprio mentre Saputo gettava le basi del progetto tecnico in MLS. Ora gioca nel Sassuolo.
(Fonte: Claudio Beneforti, Stadio)
