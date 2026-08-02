Primavera, Niccolò Rossitto: occhi puntati sul classe 2008

Questa mattina, alle 10.30, il Bologna Primavera sarà impegnato nella terza amichevole del proprio precampionato contro la Reggiana Under 19, al Granarolo Youth Center di Crespellano. Un altro banco di prova utile per mettere minuti nelle gambe e continuare ad assimilare le idee di Morrone. Se i classe 2007 rappresenteranno inevitabilmente la spina dorsale della squadra, saranno soprattutto i 2008 a cercare di conquistarsi un ruolo da protagonisti. Tra questi c’è anche Niccolò Rossitto, uno dei profili più interessanti a disposizione dei rossoblù.

Rossitto, qualità da valorizzare

Il prossimo 19 settembre compirà 18 anni, ma il suo percorso nel settore giovanile del Bologna ha già lasciato intravedere qualità importanti. Come riportato da “Più Stadio“, nell’articolo di Davide Centonze, anche contro la Reggiana dovrebbe partire sulla corsia mancina, posizione nella quale riesce a esprimere al meglio le proprie caratteristiche. È ancora un ragazzo con ampi margini di crescita e ci sono aspetti del suo gioco sui quali lavorare, ma è altrettanto evidente come il club creda nelle sue potenzialità. Non è un caso se continua a ricevere fiducia in un gruppo ricco di concorrenza.

Le caratteristiche: Rossitto tra velocità e fantasia

Rossitto interpreta il ruolo di esterno offensivo con personalità. Ama affrontare il diretto avversario nell’uno contro uno e non cerca sempre la stessa soluzione: può rientrare verso il centro oppure spingere fino alla linea di fondo, sfruttando un’accelerazione che rappresenta una delle sue armi migliori. Per caratteristiche ricorda un esterno moderno, capace di creare superiorità numerica grazie allo strappo e all’iniziativa personale. C’è ancora da affinare la gestione di alcune situazioni di gioco e la scelta della soluzione più efficace negli ultimi metri, ma è un percorso naturale per un classe 2008. D’altronde, quale modo migliore per crescere se non confrontarsi con partite sempre più impegnative? La fiducia di Morrone e del Bologna nei suoi confronti è evidente e questa stagione potrebbe rappresentare un passaggio importante nel suo percorso.

Decisivo quando contava

Oltre ai 10 gol realizzati con l’Under 18 nella scorsa stagione, Niccolò Rossitto ha lasciato il segno anche nelle gare più pesanti dell’annata. Nei quarti di finale contro l’Atalanta si è procurato il rigore poi trasformato da Lo Monaco per il momentaneo 2-2. Mentre nella semifinale di Cesena contro la Roma è stato protagonista in entrambe le reti rossoblù. Prima ha conquistato il penalty che Lo Monaco ha trasformato nell’1-0, poi ha servito un assist preciso per Libra, lanciato verso il definitivo 2-0. Segnali importanti per un attaccante che non pensa soltanto alla conclusione personale, ma cerca spesso anche la giocata per i compagni. Anche sotto questo aspetto può ancora migliorare, soprattutto nella rifinitura, ma il potenziale non manca. Dopo le otto presenze collezionate nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia Primavera, l’obiettivo è ora trovare sempre più spazio nelle rotazioni di Morrone e continuare un percorso di crescita che promette davvero bene.

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