Calciomercato Bologna, Miranda vicinissimo al rinnovo

Era il 3 luglio 2024. Il Bologna stava chiudendo un colpo importante per la prima Champions League dopo più di mezzo secolo. Il terzino Juan Miranda, svincolato dopo le esperienze a Barcellona e con il Betis, atterrava in città firmando un triennale con opzione per una quarta stagione.

Ora, appena due anni dopo, i rossoblu stanno giocando ancora in Europa e, soprattutto, hanno vinto una Coppa Italia. Lo spagnolo ha vissuto troppe esperienze per non legarsi alla maglia e cambiare. E così, in perfetta simbiosi con la città, il terzino di Olivares punta soltanto al rinnovo.

Calciomercato Bologna: al lavoro per Miranda

La notizia è stata riportata dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, eppure era nell’aria. Infatti, Juan si è calato perfettamente nell’ambiente sin dai primi giorni, diventando uno degli idoli della curva e dei piccoli tifosi rossoblu. Assist al bacio, di cui due ieri, traversoni pericolosi e miglioramenti in fase difensiva: il buen ritiro sotto le Due Torri sta portando benissimo alla carriera e alla vita personale dell’ex Real Betis. Insomma, non c’è nulla di cui stupirsi.

Tempi dilatati

Se le trattative si chiuderanno in fretta, questo non si può sapere. Tuttavia, la certezza è che i contatti tra l’agente di Juan e la società sono assolutamente positivi e, se il botta e risposta dovesse andare avanti per qualche mese, ciò accadrebbe a causa dei tempi estremamente dilatati. Non c’è fretta: Juan ha ancora due stagioni di contratto e vuole concentrarsi soprattutto sul campo da calcio. Intanto il ragazzo ha espresso la sua fortissima volontà di restare a lungo e questa è sicuramente una grande notizia.

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