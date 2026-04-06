Primavera, Bologna-Verona 1-0: decide Ferrari

Vittoria per il Bologna Primavera, che batte l’Hellas Verona per 1-0 e si porta al settimo posto, a una lunghezza dalla zona playoff. Il gol di Ferrari indirizza l’incontro, mentre nella ripresa i rossoblù riescono a mantenere il controllo del risultato fino al fischio finale.

Primo tempo – Rossoblù avanti con Ferrari

Avvio subito vivace per il Bologna, che dopo appena un minuto ha una clamorosa occasione a porta vuota, ma Cham salva sulla linea evitando il vantaggio rossoblù. Nei primi quindici minuti è la squadra di Morrone a fare la partita, gestendo il possesso e cercando di costruire azioni pericolose.

La prima opportunità per l’Hellas arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la conclusione termina alta. Al 25′ il Bologna trova il meritato vantaggio: Ferrari di testa porta avanti i suoi.

Il Verona prova a reagire e al 31′ si rende pericoloso, ma Happonen si oppone, mantenendo il vantaggio rossoblù. Nel finale del primo tempo il Bologna va vicino al raddoppio ancora con Ferrari, ma Tommasi è attento e nega il gol, chiudendo la prima frazione sull’1-0.

Secondo tempo – Il Verona spinge, il Bologna difende

Nella ripresa sono gli ospiti a prendere l’iniziativa, mentre il Bologna si compatta per proteggere il vantaggio. Al 53’ Ajayi ci prova dalla distanza, ma Happonen risponde presente con un buon intervento.

Al 71’ è il Bologna a riaffacciarsi in avanti con Lo Monaco, ma Tommasi blocca senza difficoltà.

Il Verona mantiene il possesso e prova a spingere, ma senza riuscire a creare occasioni realmente pericolose, mentre il Bologna difende con ordine fino allo scadere del secondo tempo.

Il tabellino

Marcatori: 25′ Ferrari (B)

Bologna: Happonen; Nesi; Tomasevic; Papazov; Negri; Libra (74′ Ravaglioli); Nordvall (85′ Krasniqi); Lai; Rossitto (59′ Lo Monaco); Toroc (59′ N’Diaye); Ferrari (59′ Anastasio). Allenatore: Morrone

Hellas Verona: Tommasi; Cham; Barry; Tagne (46′ Peci, 77′ Mendolia); De Battisti; De Rossi (68′ Stella); Yildiz; Szimionas; Ajayi (77′ Casagrande); Vermesan; Akalé (46′ Mussola). Allenatore: Montorio

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