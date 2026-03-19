L’Olimpico è tutto esaurito: più di 3.500 i rossoblù al seguito

L’Olimpico si prepara, e con lui i tifosi che lo popolano e vivono, nei fine settimana e nelle notti europee. Sarà tutto esaurito lo stadio di Roma, complice l’importanza e la vicinanza di entrambe le tifoserie alle rispettive squadre. Saranno 65mila questa sera a colorare le curve, i gradoni e le seggiole dell’impianto sportivo.

3.435 cuori rossoblù avranno il posto dedicato nel settore ospiti, mentre altri si siederanno nel settore distinti e quello della tribuna. I bolognesi hanno potuto acquistare il proprio biglietto in ogni settore dello stadio, purché provvisti di tessera del tifoso.

L’Olimpico ed il tutto esaurito, non è una novità

Non è una novità che lo stadio Olimpico faccia registrare il tutto esaurito: sotto la dinastia americana dei Friedkin, la Roma lo ha fatto segnalare per ben 78 volte. Questa sera, sarà la settantanovesima.

I tifosi rossoblù raggiungeranno la capitale a bordo di circa 50 tra bus e minivan; altri per la trasferta hanno scelto la propria auto o di affidarsi al treno. La trasferta dell’anno coincide con la crucialità della partita: i biglietti sono esauriti da tempo perché la voglia di conquistare insieme alla squadra un posto tra le migliori otto dell’Europa League e la volontà di scrivere la storia, è enorme.

Uno dei tifosi rossoblù, Eugenio, parla così della giornata che lo attende. «Viaggiare per il calcio ha sempre un sapore speciale. Già dalla sera prima, preparare la sciarpa, una maglia e lo zaino è emozionante. Arrivare poi nei posti e riconoscersi tra tifosi con la stessa fede, è altrettanto significativo. Ci auguriamo di scrivere insieme un’altra pagina di storia. Il viaggio comunque, vale già la partita.»

Nel frattempo nella giornata di ieri, la Curva Sud romanista ha lanciato un nuovo appello in attesa della sfida decisiva incarnata dal derby europeo. «Dobbiamo stordirli con i nostri cuori e disorientarli con il continuo sventolare dei nostri colori».

Fonte: il Resto del Carlino

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