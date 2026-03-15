Tifosi Rossoblù, tra Sassuolo e Roma quasi 5 mila in viaggio

Doppia trasferta per il Bologna tra Sassuolo e Roma e i tifosi sentono l’importanza della settimana seguendo i ragazzi in tanti. Tra Serie A ed Europa League non poteva andare meglio di così con la vicinanza da casa ma è comunque importante l’impegno messo sugli spalti dai sostenitori felsinei.

Oggi a Sassuolo

Sono 1500 i tifosi rossoblù che hanno deciso di accompagnare la squadra nella trasferta odierna, che nonostante la vicinanza vedrà un esborso economico importante. Ai sostenitori rossoblù è stata infatti riservata la tribuna nord con a disposizione 4000 posti al prezzo di 35 euro. Un costo che per un settore ospiti risulta sicuramente non economico, anzi.

Eppure saranno appunto in millecinquecento i sostenitori della squadra guidata da Vincenzo Italiano che vogliono far sentire la loro vicinanza alla squadra. Quella di oggi sarà una trasferta di riscaldamento in vista di quella importantissima di giovedì a Roma.

Esodo verso Roma

Nella gara di ritorno di Europa League, in quello stadio Olimpico che nella scorsa primavera è stato preso d’assalto dai colori rossoblù, saranno 3450 i tifosi felsinei. Dopo l’1-1 che ha lasciato un po’ di amaro in bocca l’ambiente vuole continuare a credere in quello che ormai è l’unico obiettivo dell’anno rimasto vivo.

Quello che sarà un dentro fuori tutto italiano, dopo le tensioni dell’avvicinamento a questa doppia sfida, vedrà uno spicchio di Stadio Olimpico dipinto di Rossoblù. I ragazzi di mister Italiano avranno bisogno di tutto il supporto possibile per portare a casa una qualificazione alla fase successive non certo semplice.

A Bologna erano 900 i tifosi giallorossi presenti nel settore ospiti i quella sfida che ha visto Bernardeschi sbloccare il match. Il pareggio è arrivato da un errore della formazione felsinea con una sanguinosa palla persa da Joao Mario che ha portato al gol di Pellegrini. A Roma si partirà alla pari e Bologna metterà tutto in campo per non chiudere la sua stagione senza grandi emozioni.

Fonte: Stadio

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