Orsolini, un gol a Verona per “sbloccare” il rinnovo (Il Resto del Carlino)

Uno sguardo a Verona, con la mente già al 26 marzo: il primo gradino dei play‑off Mondiali dell’Italia. Perché solo tornando a mettere il suo nome nel tabellino – in Serie A non accade dal 1° dicembre contro la Cremonese – Riccardo Orsolini può riprendersi un posto di rilievo nelle idee di Gattuso. E, perché no, spingere anche la dirigenza del Bologna ad accelerare sul rinnovo, dopo le promesse estive di unità d’intenti rimaste sospese. Si attende solo l’ora dell’Orso.

Bologna, contro il Verona deve sbloccarsi Orsolini

Orsolini sarà una delle armi più pericolose per la retroguardia del Verona. Con ogni probabilità sarà schierato titolare da Italiano: Bernardeschi out per infortunio; Cambiaghi squalificato; Rowe sulla corsia di destra non ha convinto a Como; Domínguez convince maggiormente a sinistra.

A Como, inoltre, l’esterno ascolano non è sceso in campo per l’intero arco dei 90′. «Volevo tenerlo per l’ultima mezz’ora, ma l’espulsione di Cambiaghi ha cambiato i piani», ha rivelato nel post-partita l’allenatore di Karlsruhe. Contro la squadra di Zanetti, non ha alternative.

Rinnovo, la situazione

Attualmente, il contratto di Orso scade nel 2027, ma la volontà di tutte le parti in causa non può essere che quella di estenderlo. Come potrebbe non esserlo. Si parla comunque del dodicesimo marcatore della storia del Bologna – 82 gol in 284 presenze -, e con la top 10 a portata di mano: Giuseppe Signori e Cesarino Cervellati bloccati rispettivamente a 84 e 88.

Domani, giovedì 15 gennaio, potrebbe trovare il suo personale quarto gol contro i gialloblù. Con il primo segnato nel 2016/17, la speranza comune è che possa allungare la serie al Bentegodi.

