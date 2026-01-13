Il giudice sportivo ha preso una decisione ufficiale sul caso di Nicolò Cambiaghi, esterno d’attacco del Bologna che sabato pomeriggio ha rimediato un cartellino rosso durante la trasferta di Como: tramite una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato che il giocatore felsineo dovrà scontare due giornate di squalifica. Per lui, dunque, niente Hellas Verona (recupero del 16° turno in programma giovedì al Bentegodi) e niente Fiorentina (attesa al Dall’Ara domenica alle 15).

Nicolò Cambiaghi e quel rosso in Como-Bologna: il fallo antisportivo gli costa due turni di squalifica (tra le polemiche)

Il grande protagonista (nel bene e nel male) del match di sabato pomeriggio tra Como e Bologna, terminato 1-1 sul terreno di gioco del Sinigaglia, è stato proprio Nicolò Cambiaghi. Nei primi minuti della ripresa il numero 28 rossoblù ha firmato la rete del vantaggio a favore degli ospiti, facendo esplodere la gioia di Vincenzo Italiano e del resto della squadra (reduce da un periodo difficile dal punto di vista del rendimento). Una decina di minuti dopo, però, il classe 2000 ha reagito rabbiosamente a un contrasto con Van Der Brempt, tentando di tirargli una gomitata.

Dopo aver riguardato le immagini al Var, l’arbitro Abisso ha estratto il cartellino giallo in direzione del difensore lariano e il rosso diretto per Cambiaghi, punendo per condotta antisportiva la reazione del giocatore del Bologna. Una reazione che alcuni hanno definito esagerata, arrivata in un momento in cui i felsinei stavano conducendo il risultato, e che ha lasciato la squadra in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica gli uomini di Italiano si sono difesi bene, venendo beffati soltanto al 95′ da una prodezza del subentrato Baturina.

È a questo punto che il popolo rossoblù ha sollevato la polemica: in base alle immagini, infatti, la reazione di Cambiaghi non sembrava così violenta da meritare l’espulsione. In molti, tra cui il compagno di squadra Tommaso Pobega, hanno anche protestato per il comportamento di Van Der Brempt, accusato di aver istigato Nicolò fino a farlo reagire.

