Orsolini contro Zaccagni: la sfida nella sfida in ottica nazionale, ma c’è anche Cambiaghi

La sfida tra Bologna e Lazio vedrà qualità e azzurro sulle fasce, si incroceranno Orsolini e Zaccagni: rispettivi leader delle proprie formazioni e potenzialmente anche della nazionale di Gattuso. Ad insidiare l’ala sinistra della Lazio in ottica Azzurri c’è però un Cambiaghi pronto a partire nuovamente titolare e riprendere il discorso da dove lo aveva lasciato prima dell’infortunio.

Da Spalletti a Gattuso

Con l’attuale tecnico della Juventus quello di Mattia Zaccagni sulla sinistra era un posto assicurato, che ora con “ringhio” traballa ed è insediato da un Cambiaghi pronto a riprendere la propria marcia a suon di accelerate e dribbling i rossoblù. Per il classe ’95 nativo di Cesena e ormai simbolo della Lazio una stagione non entusiasmante con tre gol a segno di cui l’ultimo in campionato il 3 novembre contro il Cagliari. In settimana però è arrivato il gol decisivo per il passaggio in Coppa Italia contro il Milan.

Il cambiamento più importante in ottica nazionale lo sta però vivendo Riccardo Orsolini, vero bomber italiano degli ultimi tre anni e nonostante questo sempre snobbato da Spalletti. Gattuso ne ha subito carpito l’importanza e ora il numero 7 rossoblù lavora per portare anche a Coverciano quanto di buono riesce a proporre a Casteldebole. Per lui, dopo il gol con la Cremonese, sono 6 le reti in campionato e 2 in Europa League, nonostante prima del gol con il Salisburgo stesse vivendo qualche settimana di astinenza da rete.

La sfida odierna

Bologna – Lazio è però una sfida cruciale già oggi e non solo in vista dei posti in nazionale, ma molto di più per la classifica di Serie A. I felsinei cercano riscatto dopo la caduta fisiologica contro la Cremonese, mentre i biancocelesti proveranno a portare avanti la fiducia conquistata in Coppa Italia contro il Milan.

Italiano per fermare Zaccagni potrebbe ricorrere nuovamente ad Emil Holm, i centrali sono forzatamente decisi e saranno Lucumì ed Heggem, mentre a sinistra si andrà con Miranda. Stasera alle 18 sul verde dell’Olimpico una sfida delicata che promette qualità ed emozioni.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

