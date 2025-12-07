Seguici su

Orsolini contro Zaccagni: la sfida nella sfida in ottica nazionale, ma c’è anche Cambiaghi

Una sfida tra esterni Azzurri all’Olimpico di Roma: biancocelesti e rossoblù fonte di qualità e fantasia per la nazionale di Gattuso

Pubblicato

35 minuti fa

il

Due dei quattro autori delle reti per il 4 a 0 contro il Pisa (@Damiano Fiorentini)
Cambiaghi e Orsolini (©Damiano Fiorentini)

La sfida tra Bologna e Lazio vedrà qualità e azzurro sulle fasce, si incroceranno Orsolini e Zaccagni: rispettivi leader delle proprie formazioni e potenzialmente anche della nazionale di Gattuso. Ad insidiare l’ala sinistra della Lazio in ottica Azzurri c’è però un Cambiaghi pronto a partire nuovamente titolare e riprendere il discorso da dove lo aveva lasciato prima dell’infortunio.

Da Spalletti a Gattuso

Con l’attuale tecnico della Juventus quello di Mattia Zaccagni sulla sinistra era un posto assicurato, che ora con “ringhio” traballa ed è insediato da un Cambiaghi pronto a riprendere la propria marcia a suon di accelerate e dribbling i rossoblù. Per il classe ’95 nativo di Cesena e ormai simbolo della Lazio una stagione non entusiasmante con tre gol a segno di cui l’ultimo in campionato il 3 novembre contro il Cagliari. In settimana però è arrivato il gol decisivo per il passaggio in Coppa Italia contro il Milan.

Il rossoblù Nicolò Cambiaghi con l'Italia (©Bologna FC 1909)

Nicolò Cambiaghi con l’Italia (©Bologna FC 1909)

Il cambiamento più importante in ottica nazionale lo sta però vivendo Riccardo Orsolini, vero bomber italiano degli ultimi tre anni e nonostante questo sempre snobbato da Spalletti. Gattuso ne ha subito carpito l’importanza e ora il numero 7 rossoblù lavora per portare anche a Coverciano quanto di buono riesce a proporre a Casteldebole. Per lui, dopo il gol con la Cremonese, sono 6 le reti in campionato e 2 in Europa League, nonostante prima del gol con il Salisburgo stesse vivendo qualche settimana di astinenza da rete.

La sfida odierna

Bologna – Lazio è però una sfida cruciale già oggi e non solo in vista dei posti in nazionale, ma molto di più per la classifica di Serie A. I felsinei cercano riscatto dopo la caduta fisiologica contro la Cremonese, mentre i biancocelesti proveranno a portare avanti la fiducia conquistata in Coppa Italia contro il Milan.

Emil Holm (© Bologna FC 1909)

Emil Holm (© Bologna FC 1909)

Italiano per fermare Zaccagni potrebbe ricorrere nuovamente ad Emil Holm, i centrali sono forzatamente decisi e saranno Lucumì ed Heggem, mentre a sinistra si andrà con Miranda. Stasera alle 18 sul verde dell’Olimpico una sfida delicata che promette qualità ed emozioni.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

